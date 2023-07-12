超低轨通遥一体卫星星座正式启动建设 计划12月发射首颗卫星
2023年07月12日18:53 | 来源：新华网
小字号
新华社武汉7月12日电（记者胡喆、谭元斌）打造“感、传、算”一体的超低轨星座及其应用系统，预计2027年完成192颗星在轨组网，2030年完成300颗星在轨组网运行……
7月12日，在湖北武汉举行的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上，中国航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体卫星星座的建设，首发星已完成正样产品设计与投产，将搭载光学遥感相机、星载智能处理设备、原子氧探测器等有效载荷，计划12月发射。
中国航天科工集团空间工程总体部有关负责人介绍，超低轨道是指轨道高度低于300公里的轨道，相较于传统轨道，超低轨道动力学环境复杂，需要抵消卫星轨道高度由于更高的大气阻力而快速衰减的影响。尽管超低轨道长期运行需要面对诸多技术挑战，但也蕴含超高价值，因轨道高度下降，对地观测从“遥感”变为“近观”，进而可实现更低成本、更高观测分辨率、更短传输时延等效果，同等分辨率下光学载荷重量、成本降低约50%。
超低轨通遥一体卫星星座旨在打造“感、传、算”一体的超低轨卫星星座及应用系统，在实现分米级精准“感知”、分钟级实时“传输”的同时，通过先进星载智能处理、星端直连、星间通信实现空间信息直达用户终端。
根据中国航天科工集团空间工程总体部发布的建设计划，超低轨通遥一体卫星星座将按照总体规划、分步实施、逐步完善的原则分三阶段实施，计划2023年完成超低轨通遥一体卫星星座首发星发射，计划2024年完成9星业务验证星簇发射，预计2027年完成192颗星在轨组网，2030年完成300颗星在轨组网运行，形成全球15分钟响应能力，助推空间经济发展。
(责编：杨光宇、赵欣悦)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界：营造国资央企节能低碳氛围 促进经济社会向绿色发展转型
- 人民网北京7月12日电 （黄盛）国务院国资委12日在北京召开2023年全国节能宣传周国资央企推进会。会上，国务院国资委相关负责人、院士专家及中央企业代表就中央企业在推进节能低碳的路径方法和广泛开展节能低碳宣传教育、积极营造节能低碳浓厚氛围进行了探讨。…
- 评论
- 关注