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超低轨通遥一体卫星星座正式启动建设 计划12月发射首颗卫星

2023年07月12日18:53 | 来源：新华网
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新华社武汉7月12日电（记者胡喆、谭元斌）打造“感、传、算”一体的超低轨星座及其应用系统，预计2027年完成192颗星在轨组网，2030年完成300颗星在轨组网运行……

7月12日，在湖北武汉举行的第九届中国（国际）商业航天高峰论坛上，中国航天科工集团宣布正式启动超低轨通遥一体卫星星座的建设，首发星已完成正样产品设计与投产，将搭载光学遥感相机、星载智能处理设备、原子氧探测器等有效载荷，计划12月发射。

中国航天科工集团空间工程总体部有关负责人介绍，超低轨道是指轨道高度低于300公里的轨道，相较于传统轨道，超低轨道动力学环境复杂，需要抵消卫星轨道高度由于更高的大气阻力而快速衰减的影响。尽管超低轨道长期运行需要面对诸多技术挑战，但也蕴含超高价值，因轨道高度下降，对地观测从“遥感”变为“近观”，进而可实现更低成本、更高观测分辨率、更短传输时延等效果，同等分辨率下光学载荷重量、成本降低约50%。

超低轨通遥一体卫星星座旨在打造“感、传、算”一体的超低轨卫星星座及应用系统，在实现分米级精准“感知”、分钟级实时“传输”的同时，通过先进星载智能处理、星端直连、星间通信实现空间信息直达用户终端。

根据中国航天科工集团空间工程总体部发布的建设计划，超低轨通遥一体卫星星座将按照总体规划、分步实施、逐步完善的原则分三阶段实施，计划2023年完成超低轨通遥一体卫星星座首发星发射，计划2024年完成9星业务验证星簇发射，预计2027年完成192颗星在轨组网，2030年完成300颗星在轨组网运行，形成全球15分钟响应能力，助推空间经济发展。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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