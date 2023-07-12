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全国登记在册个体工商户已达1.19亿户 占经营主体总量67.4%

2023年07月12日21:00 | 来源：新华网
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新华社北京7月12日电（记者赵文君）截至6月底，全国登记在册个体工商户已达1.19亿户，占经营主体总量67.4%。

2023年上半年，全国个体工商户复苏趋势明显、总体发展平稳，共新增1136.5万户，同比增长11.3%。

分产业看，第三产业占比近9成。截至2023年6月底，全国登记在册个体工商户三次产业占比分别为5.1%、5.9%、89%。

分行业看，新兴服务业新设个体工商户增速强劲。信息传输、软件和信息技术服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业增幅位居前列。2023年上半年新设“四新”经济个体工商户493.3万户，比上年增加19.4%。

分区域看，在1.19亿户个体工商户中，42.8%分布在东部地区，其中江苏省和广东省最多，均占全国8%以上。

据介绍，自去年《促进个体工商户发展条例》实施以来，进一步激发了广大个体工商户发展的信心和活力，正常经营比例和营收水平出现“双提升”，但生产经营仍面临诸多困难，各项扶持政策措施知晓度和精准性仍有待提高，需要进一步加力帮扶。

(责编：杨光宇、赵欣悦)
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