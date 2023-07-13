人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

水利部针对甘肃、青海省启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应

2023年07月13日09:24 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月13日电 （欧阳易佳）近日，甘肃、青海部分地区出现降雨天气，一些河流水位上涨，西北内陆河黑河及其支流八宝河、梨园河发生超警洪水。据预报，7月12日至14日，甘肃、青海部分地区仍将有一次较强降雨过程。受其影响，甘肃境内嘉陵江、黄河上游及支流大通河、黑河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月12日18时针对甘肃、青海省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并向甘肃、青海省和水利部长江、黄河水利委员会发出通知，要求密切监视天气变化，加强雨情水情预测预报、会商研判、应急值守和信息报送，做好水库等工程安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。

 

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
水利部针对甘肃、青海省启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应
　　人民网北京7月13日电 （欧阳易佳）近日，甘肃、青海部分地区出现降雨天气，一些河流水位上涨，西北内陆河黑河及其支流八宝河、梨园河发生超警洪水。据预报，7月12日至14日，甘肃、青海部分地区仍将有一次较强降雨过程。…
中欧合作“微笑”卫星转入正样研制 计划于2025年发射
　　人民网北京7月13日电 （记者赵竹青）记者从中国科学院获悉，北京时间2023年7月13日，太阳风-磁层相互作用全景成像卫星（SMILE，简称“微笑卫星”）中欧评审委员会主席正式签署SMILE任务转正样设计评审报告，标志着该任务完成初样阶段全部研制工作，全面转入正样研制阶段。 2023年6月26日至29日，经过4天的讨论与咨询，评审委员会认为，经测试和试验验证，SMILE任务初样各产品接口匹配，功能和性能指标满足任务要求；初样研制过程质量和技术状态受控。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部