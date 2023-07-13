人民网北京7月13日电 （欧阳易佳）近日，甘肃、青海部分地区出现降雨天气，一些河流水位上涨，西北内陆河黑河及其支流八宝河、梨园河发生超警洪水。据预报，7月12日至14日，甘肃、青海部分地区仍将有一次较强降雨过程。受其影响，甘肃境内嘉陵江、黄河上游及支流大通河、黑河等河流将出现涨水过程，暴雨区内部分中小河流可能发生超警以上洪水。

依据《水利部水旱灾害防御应急响应工作规程》，水利部于7月12日18时针对甘肃、青海省启动洪水防御Ⅳ级应急响应，并向甘肃、青海省和水利部长江、黄河水利委员会发出通知，要求密切监视天气变化，加强雨情水情预测预报、会商研判、应急值守和信息报送，做好水库等工程安全度汛、中小河流洪水和山洪灾害防御等工作，确保人民群众生命财产安全。

(责编：申佳平、高雷)

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