上半年我国外贸进出口同比增长2.1% 规模创历史同期新高
2023年07月13日10:18 | 来源：人民网
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人民网北京7月13日电 （记者王震）7月13日，国新办就2023年上半年进出口情况举行发布会。海关总署新闻发言人、统计分析司司长吕大良介绍，上半年我国外贸进出口同比增长2.1%，规模创历史同期新高，外贸进出口稳中提质，符合预期。
据海关统计，今年上半年，我国货物贸易进出口总值20.1万亿元，同比增长2.1%，其中出口11.46万亿元，同比增长3.7%；进口8.64万亿元，同比下降0.1%。上半年，我国外贸进出口规模在历史同期首次突破20万亿元，其中一季度、二季度分别达到9.76万亿元和10.34万亿元，同比均实现正增长。从环比来看，二季度进出口比一季度增长6%，5月份、6月份均环比增长1.2%。
(责编：王震、高雷)
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