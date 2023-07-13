人民网北京7月13日电 （欧阳易佳）“一路平安！”7月12日，在声声祝福中，“雪龙2”号极地考察船缓缓驶出港口，载着中国第13次北冰洋科学考察队从上海出征，前往北冰洋执行科学考察任务。本次科考预计总航程约1.55万海里，计划于今年9月下旬返回上海。

“雪龙2”号极地考察船从上海港国际客运中心码头起航。图片来源：中国气象局

据悉，本次科考将在中北冰洋太平洋扇区和加克洋中脊两大区域，执行环境关键要素长期观测和监测、洋中脊地质和地球物理调查，开展国家科技计划项目和国际合作，将实施大气、海冰、海洋和海洋底质环境调查、生物群落和资源调查以及污染物监测，还将在冰区择机开展海冰综合调查。

据了解，中国气象科学研究院副研究员祁威随队出征。科考期间，他的主要任务是在北极海冰上架设1个自动气象站，进行气温、相对湿度、气压、风速、风向、辐射等要素观测；在考察船停靠海冰期间，每日释放一至二个探空气球，开展大气温湿垂直廓线观测；开展北极走航断面多种大气成分观测。

据中国气象科学研究院相关负责人介绍，本次科考的目标是进一步提升我国在北冰洋环境保护、北极快速变化响应以及海洋污染评估等方面能力，获取洋中脊动力学等相关研究所需的关键信息和数据，推进北极科学考察国际合作。

(责编：杨曦、高雷)

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