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英特尔CEO帕特·基辛格一行到访新华三

2023年07月13日15:12 | 来源：中国网科学
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原标题：英特尔CEO帕特·基辛格一行到访新华三

　　7月12日，英特尔首席执行官帕特·基辛格一行到访紫光集团旗下新华三集团北京总部，在紫光集团董事长李滨及紫光股份董事长、新华三集团总裁兼首席执行官于英涛等陪同下参观了新华三望京体验中心并进行深入交流，详细了解新华三的业务布局、市场成绩，软硬件研发实力和解决方案能力，以及双方在计算、存储、网络、安全、云智、终端等领域的合作成果。

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　　现场合影

　　作为数字化解决方案领导者，新华三集团已成为英特尔在中国最重要的客户和合作伙伴之一，也是全球战略生态合作伙伴。新华三强大的产品研发和系统工程能力，对英特尔的硬件和软件技术在数字化领域的应用，起到了关键性的推动作用。

　　面对智能新时代对算力的蓬勃需求，新华三集团携手英特尔进一步加强算力基础设施领域的融合创新。在2023 NAVIGATE领航者峰会上，新华三正式发布了基于第四代英特尔至强可扩展处理器的H3C UniServer G6系列服务器，实现通用算力53%的提升;面向不同客户需求，新华三、英特尔及合作伙伴携手制定OTII-E模块化边缘服务器标准，并以此为基准开发了全新的模块化边缘服务器，赋能边缘计算高效进化；基于英特尔新一代Eagle Stream平台，新华三推出业界首款采用英特尔CPU供电汇流条节能技术Power Corridor的H3C UniServer R4900PE G6节能增强服务器，整机可节约功耗12W，广泛应用于各大节能需求场景；H3C UniServer R5500 G6系列AI服务器还将适配英特尔第二代Gaudi 加速器Habana Gaudi 2，为智能新时代注入澎湃动能。

　　在智能终端领域，新华三集团与英特尔共同打造了全球首个X86架构下支持双系统(Android和Windows)的8K高清智慧大屏——新华三云屏，实现了8K全链路技术突破，8K超高清显示、8K视讯等功能提供极致的交互体验。

　　商用终端也与英特尔携手合作，推出了H3CBook Ultra 14T高端商务超薄笔记本电脑，搭载13代英特尔酷睿处理器，支持英特尔vPro技术，通过英特尔Evo严苛认证，创新推出紫盾安全SSD技术捍卫数据安全，为客户提供全方位的非凡体验，为百行百业数字化转型提供坚实可靠的支撑。

　　此外，双方还在存储、超融合、私有云、云桌面，智能网关、云化5G小站等网络通信设备，以及工业互联网和智慧行业解决方案等领域深入合作。基于绿色低碳的发展理念，双方融合英特尔极具性能功耗比的处理器技术、液冷技术和智慧节能方案，携手打造绿色节能的可持续性计算。

　　面向未来，新华三集团将继续秉持“精耕务实，为时代赋智慧”的理念，充分依托自身优势，与英特尔一起持续深化合作，协力深耕智能新时代。

　　英特尔Christoph Schell、王锐、王稚聪、庄秉瀚、陈丹林、Louise Dunne；新华三尤学军、梁怀雄、杨玺、刘宜平、徐润安、白浪、黄辉华、刘宏程等共同参加活动。

(责编：曹淼、李源)
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