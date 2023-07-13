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长江养老：践行ESG理念推动可持续高质量发展

2023年07月13日16:40 | 来源：新华网
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原标题：长江养老：践行ESG理念推动可持续高质量发展

　　中国太保旗下长江养老坚持ESG可持续发展理念，有效落实绿色投资、绿色运营和绿色公益，以ESG治理提升公司社会责任绩效，推动可持续高质量发展，坚定做“专业、可信赖、有情怀”的长期主义者。

　　将ESG因素贯穿养老金投资全过程

　　在养老金投资管理中，长江养老始终践行“长期投资、价值投资、稳健投资、责任投资”，将ESG因素贯穿投资全过程。在制度建设上，优化投资决策体系，将ESG理念不断融入投资管理和风险管理的制度要求，明确ESG投资管理框架和工作机制。在工具平台上，将中债ESG评分接入长江养老风控一体化平台，与ESG评级机构建立沟通机制，推进包含ESG评价因子的主动投研平台建设。在产品设计上，成立ESG投资及产品研发项目组，积极开展产品的ESG策略改造，以“长江养老金色稳利3号集合资产管理产品”为例，一方面选取ESG评分靠前的评价主体发行的债券，作为该产品ESG主题备选投资标的，另一方面按照内部信用评级方法，剔除不符合公司内部评级要求的ESG主题备选投资标的。截至2022年底，长江养老绿色金融产品的持仓规模已超过250亿元。

　　将社会责任要求嵌入绩效评价各领域

　　长江养老持续履行企业社会责任，注重将“德奉天下，爱寄晚晴”的养老金文化嵌入公司绩效评价各领域。长江养老组织员工开展公益捐款，积极参与中国太保三江源公益林第三期建设项目，支持项目栽种500余亩公益林、3万余株各类苗木。公益林建设务工人员全部来自当地建档立卡贫困户，后续养护也为当地创造了更多就业机会，在守护中华水塔的同时以公益优环境，以环境促就业，多角度践行了养老金管理机构的社会责任。

　　自2021年起，长江养老将首款ESG产品——“长江养老金色增盈6号”的部分管理费收入持续定向捐赠给上海陆家嘴金融城发展基金会，专项用于支持长三角和上海的“碳中和”绿色低碳事业。目前，捐赠资金已支持完成正大广场零碳停车场、上海东方艺术中心户外LED屏节能改造公益项目，探索了经济效益向社会效益转化的示范创新模式。

　　将绿色运营要求融入公司运转各环节

　　长江养老坚持贯彻绿色发展理念，践行“双碳”战略，将“绿色运营”理念融入企业高质量发展实践中。

　　推行运营服务无纸化。去年以来，长江养老启动了新一代网上平台“卓尔e+委托人服务平台”建设，今年系统已正式上线并行。新平台环境下，年金业务客户94.5%以上的业务可在线无纸化提交办理。平台提供七大类21项业务信息及报表报告的查询下载，客户均可无纸化下载使用。在绿色在线服务上，平台全面升级7*24智能客服、推出在线人工客服，打造在线管家服务，全新推出企业经办微信服务平台，形成丰富的线上服务体系，随时随地在线解决客户问题；平台还引入微信小程序，构建了企业经办与员工的全线上交互模式，将绿低碳环保、绿色便捷的服务延申至客户内部，提供安全、高效、绿色的养老金在线服务。

　　推广绿色差旅低碳化。积极推进ESG绿色差旅，依托中国太保的集约化差旅预定平台，聚焦“降本增效”“绿色交通”“低碳住宿”“无纸化行程”四个可量化方向，持续加强低碳差旅的推广和执行力度，节省差旅资源的同时降低差旅管理全流程的碳排放，打造“绿色出行，节能先行”差旅新生态。在2023年一季度中国太保低碳差旅模拟评级中长江养老获评A级。

　　倡导绿色办公轻量化。今年，长江养老发布《绿色办公倡议书》，倡导全体员工及家人将绿色环保意识融入工作生活中，并从职场设备、资源配置、车辆管理、远程用印等方面持续开展优化改进，将低碳理念落到企业经营的实际行动中。

　　践行ESG可持续发展，是高质量发展道路上的 “必答题”。未来，长江养老将持续建设符合养老金融特点的ESG投资管理体系，打造ESG特色的公益品牌，践行绿色运营新举措，坚持做一家负责任、有担当的养老金融专业机构，不断彰显国有金融企业的情怀使命。

(责编：董童、李源)
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