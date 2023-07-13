原标题：中国消费者协会发布22款健康功能电冰箱比较试验结果

7月13日，中国消费者协会在京召开新闻发布会，通报22款健康功能电冰箱产品比较试验结果。目前市场上宣称具有健康功能的冰箱产品众多，虽然宣称的效果好，但实际的使用效果或者用户体验感参差不齐。中消协开展此次比较试验的目的是通过测试市场上电冰箱产品的健康功能状况，为消费者选购电冰箱产品时提供准确消费信息，并督促企业不断完善产品性能。中消协针对消费者关注度高的电冰箱的保鲜、除异味、除菌等健康功能进行测试，同时进行易用性评价。比较试验的测试工作委托中国家用电器研究院（北京）检测认证有限公司完成。

22款比较试验样品均由中消协工作人员以普通消费者身份从京东、天猫购买。经测试，22款产品均具备其宣称的“保鲜”或“养鲜”功能，但测试结果呈现较大差异；有13款产品宣称具有“净味”“除味”“除臭”功能，检测结果差异较小，均符合国家标准要求；有7款电冰箱宣称具备除菌功能，但测试结果存在差异。在易用性评价中，22款电冰箱均表现良好。

本次比较试验中总体表现较好的有7款电冰箱产品。其中4款电冰箱宣称的功能在本次比较测试的所有项目中（除异味、保鲜、除菌、易用性）均表现良好，产品为：美菱BCD-556WPCX型无霜冷藏冷冻箱、容声BCD-645WD18HPA型家用无霜冷藏冷冻箱、卡萨帝BCD-555WDGAU1型无霜冷藏冷冻箱、海尔BCD-217WDVLU1型无霜冷藏冷冻箱；另外3款电冰箱均未宣称具有除菌功能，在其他3个项目中（除异味、保鲜、易用性）有良好表现，产品为：TCL R521T3-S型无霜冷藏冷冻箱、海尔BCD-532WGHSS8EL9U1型无霜冷藏冷冻箱、晶弘BCD-230WETCL型无霜冷藏冷冻箱。

中消协建议消费者选购冰箱时，既要考虑家庭个人的食物存储习惯选择合适容积、尺寸、功能的电冰箱，也要对商家宣称的产品功能详加区分，注意抗菌、除菌等描述的差异。存放食品时，生熟食品应分开存放，可以按照说明书中建议的食品放置位置分区摆放。此外，还需注意一些电冰箱的除味、除菌等功能不是无限使用的，应定期更换耗材或者进行清洁保养，确保安全使用维护，才能达到最佳使用效果。

此次22款健康功能电冰箱比较试验的全部结果请详见中国消费者协会官网（www.cca.org.cn）以及“消协帮您选”微信小程序。

(责编：崔元苑、李源)

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