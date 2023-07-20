人民网北京7月20日电 （焦磊）今年以来，从顶层设计到市场主体，多项政策聚焦加速推进数字化转型形成合力，为创新驱动高质量发展添足动力。《数字中国建设整体布局规划》提出，到2025年，数字中国建设要取得重要进展，要加快数字技术创新应用，推动“数实融合”，培育壮大数字经济发展。日前，《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》也提出，鼓励民营企业开展数字化共性技术研发，参与数据中心、工业互联网等新型基础设施投资建设和应用创新。

近日，用友网络董事长兼CEO王文京在2023中国互联网大会上表示，高质量发展已经成为各行各业共同推进的发展进程，其最重要和最基本的路径就是创新驱动。全球企业创新发展的核心潮流就是基于数智技术驱动的商业创新。随着人工智能的普及应用，数智商业时代已经到来，领先企业的数智化进入了2.0阶段。

业内分析认为，随着人工智能技术取得不断突破，AI场景化落地进入加速普及应用阶段，全球IT技术与产业创新从以云计算为中心的时代，进入到以AI为中心的新时代。由此，商业创新也进入全面数智创新的阶段，即由此前侧重数据服务的数字化，进入到数据服务与智能化并举的数智化新阶段。

据王文京介绍，用友“数智化”概念是指以数字化为基础，以智能化催生新价值的理念，以及数据驱动、智能运营的企业发展新态势。

近年来，国内企业云服务和软件提供商持续研发、加速创新，带来了创新型、社会化、绿色态的新商业：实现企业产品与业务创新、组织与管理变革，从而创造新的需求和市场；实现更广的端到端社会化商业协同；创造供给与消费机会更加公平的商业秩序，实现生态共赢。

王文京认为，推进企业数智化，最终目的还是要让企业成为“数智企业”。客户导向、生态共荣、员工能动、实时感知、数据驱动、智能运营是数智企业应当具备的六大特性。企业要想成为“数智企业”，首先要将数智化融入企业战略，并把数智化作为实现战略的重要路径；其次，要重塑业务设计、业务模式和流程设计，并进行相应的组织和管理变革；此外，还需要平台、应用系统和服务的支撑。

从企业视角来看，未来的企业IT架构需要以平台思维，构建能够实现数据打通和IT资产沉淀的体系，为企业提供平台化的技术能力，并以规划作为指引，在指引下统一数据治理，作为统一数智底座。

据了解，用友打造的服务企业数智化产品——用友BIP，定位数智商业的应用级基础设施、企业服务产业的共创平台，涵盖了平台服务、应用服务、业务服务和数据服务等形态，为企业提供了一个集工具、能力和资源服务为一体的融合服务群，让企业商业创新变得简单、便捷、大众化、社会化。

在平台创新方面，作为用友BIP的PaaS平台，用友iuap运用多项首创和领先技术，并结合数据中台、智能中台、低代码开发平台、连接集成平台等方面打造了智能新底座，为企业客户和伙伴提供先进技术，全面赋能企业数据治理，构建统一的数据底座。

随着人工智能技术不断升级，用友加速相关部署，在产品与技术创新、业务变革与运营、职能服务与管理三大方面，全面、深入、快速导入AI。据了解，用友BIP的PaaS平台iuap提供的智能中台已经具备了多项智能化功能，服务多领域应用，提供上千个AI智能应用场景。

此外，用友在通用大模型的基础上，训练开发针对企业服务的垂直应用大模型。据了解，用友首次提出企业服务大模型概念，并在2023年用友BIP技术大会上宣布已启动企业服务大模型训练。据介绍，其企业服务大模型YonGPT，是用友融合企业各个领域专业知识和各类行业商业专有技术，经过领域、行业数据的预训练和精调的企业应用服务的大模型，能够理解、解析各类企业数据，应用于各类业务场景，为企业提供智能化的人机协作、业务洞察、商业决策支持和智能运营服务。（实习生杨家珏对此文亦有贡献）

(责编：申佳平、高雷)

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