人民网 欧阳易佳

2023年过半，中国经济回升向好态势明显，上半年我国全面推动绿色发展，推进经济社会发展绿色转型，协同推进降碳、减污、扩绿、增长，建设美丽中国。

在甘肃武威凉州区武威电站内，成片的光伏板下，是用草方格压沙、种植耐旱植被等方式搭建的生态屏障，逐步让沙海变绿洲；在安徽宿州朱仙庄，中国节能在采煤沉陷区的水面上打造了漂浮式光伏电站，让“废水”再生成为全新的电站载体，科学利用水面发展绿色清洁能源的同时净化着水质，实现了采煤沉陷区的“变废为宝”……

绿色，始终是高质量发展的鲜明底色。随着绿色转型持续深入，1月至5月份，新能源汽车、太阳能电池、充电桩产品产量同比分别增长37%、53.6%和57.7%。5月份，以锂电池、太阳能电池、电动载人汽车为代表的“新三样”产品出口额同比增长50%以上，绿色转型既有利于生态环境的改善，也形成了新的经济增长点。

今年以来，我国深入实施创新驱动发展战略，生产高端化、智能化、绿色化发展态势明显，绿色生产生活方式加快形成，绿色转型与经济增长协同发展成效正不断显现。

“四梁八柱”逐步完善

生态环境治理领域的现代化之路拉开序幕

麋鹿群奔跑在东洞庭湖国际重要湿地内。湖南省水利厅供图

年初，政府工作报告提出“促进绿色低碳发展”，走好高质量绿色发展之路。绿色发展如何实施、方向在哪里，都成为今年工作重点之一。

围绕着绿色低碳发展目标，从顶层设计到落地实行，一场广泛而深刻的经济社会系统性变革正在推进。

空间规划“多规合一”，形成了以推进生态优先、节约集约、绿色低碳发展为使命，以《关于进一步做好用地用海要素保障的通知》《关于严守底线规范开展全域土地综合整治试点工作有关要求的通知》等政策为支撑，统筹处理人与自然、发展与保护、当下与长远、整体与局部等关系，实现国土空间开发保护更高质量、更可持续。

生态系统保护修复成效明显，“今年上半年，在河湖生态复苏方面，水利部实施了洞庭湖生态修复试点工程，通过疏浚、植被恢复等措施，解决试点湖区淤积严重、行洪不畅、生态退化等问题。”7月12日，水利部规划计划司司长张祥伟在“2023年上半年水利基础设施建设进展和成效”新闻发布会上说。

工信部通过加快推进产业结构高端化、能源消费低碳化、资源利用循环化、生产过程清洁化等六方面转型，全面推进工业绿色发展。国家发展改革委等部门发布关于《工业重点领域能效标杆水平和基准水平（2023年版）》的通知，进一步扩大工业重点领域节能降碳改造升级范围。

“四梁八柱”逐步完善，生态环境执法力度前所未有。7月1日，《生态环境行政处罚办法》正式施行，为深入打好污染防治攻坚战提供坚实法治保障——守好发展和生态两条“红线”，正在成为高质量发展坚守的底线。

北京大学城市与环境学院副教授童昕接受人民网记者采访时表示，绿色转型是我国当前经济发展阶段的必然选择。关键是要坚持科学理论指导，坚持节约优先、保护优先，以生态惠民、生态利民、生态为民为基本方向，营造健康的生存环境，满足人民对优美生态环境的需要，实现生态环境的恢复重建。

“在保护措施上要坚持山水林田湖草沙冰一体化保护和系统治理。”童昕说，其中实现双碳目标成为当前生态文明建设的重要抓手，既体现了积极参与全球环境治理的负责任大国形象，也为绿色转型创造市场激励机制和制度环境。

人不负青山，青山定不负人。我国的绿色低碳发展的经验，为中国式现代化道路奏响绿色低碳发展“交响乐”的序曲。

“绿色触角”逐渐延伸

降碳减排理念深度融入各个领域

今年6月，在2023夏季达沃斯论坛，活动首次实现了100%绿电供应，场馆方与新能源发电企业完成绿电交易电量100万千瓦时，相当于节约标煤320吨，减排二氧化碳800吨。

天津电力交易中心市场部主任邢立功表示，这次交易是基于绿电交易平台区块链技术，后续还将颁发绿色电力证书，确保每一度绿电都可验证、可溯源。

如今，绿色发展的触角正在向各行各业延伸。自动化岸桥智慧运转、智能水平运输机器人往来穿梭、风力发电机可满足整个码头的清洁能源利用……作为全球首个智慧零碳码头，天津港集智慧、绿色于一身。

“这座‘智慧零碳’集装箱码头，具有智慧程度最优、装卸效率最高、绿色低碳最佳、适用范围最广的特点。” 天津港第二集装箱公司信息部经理刘喜旺介绍，今年上半年，天津港已投产风力、光伏发电系统装机容量达到42.9兆瓦，年发绿电约9000万千瓦时，减少碳排放约8.97万吨。

天津港内，停靠船舶正在卸货。人民网 欧阳易佳摄

近年来，中国始终坚持绿色发展，探索发展和保护协同共生的路径。除了港口作业之外，降碳减排的理念已深度融入各个领域。

绿色工厂遍地开花，绿色工业园竞相涌现，夯实我国绿色制造体系构建的着力点。截至今年4月底，国家层面共创建绿色工厂3616家、绿色工业园区267家、绿色供应链管理企业403家。绿色工厂能耗水平整体优于能效标杆水平，绿色工业园区平均固废处置利用率超过95%。天眼查数据显示，2023年上半年节能减排新增注册相关企业24.8万余家，同比增加247.4%。

新能源供给能力逐步增强，消纳水平稳步提升。今夏全国多地迎来高温天气，用电负荷持续攀升，在电源供给中，风电、光伏等清洁能源占到近三成，成为电力可靠供应的重要保障。1月至5月，我国风电光伏发电总装机突破8亿千瓦，新能源装机规模稳居全球首位。风电和光伏发电的利用率达到96.6%和98%。

新型能源体系不断完善，以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点，黄河上游、河西走廊正在形成新能源基地；依靠丰富的海上风力资源，山东半岛、长三角等五大海上风电基地集群正在打造；而以西南地区水电基地为依托，川滇黔桂、藏东南两大水风光综合基地也正在加紧建设。

绿色发展初心不变

坚定走绿色可持续的高质量发展之路

华润循环经济产业园区一角。受访者供图

广西贺州富川瑶族自治县，在华润循环经济产业园区，这项基于“热电联供”的循环发展新模式，正在打造循环经济产业链——

产业园区内，啤酒厂所产生的中水由电厂消纳；电厂产生的粉煤灰、脱硫石膏由水泥厂回收利用；啤酒厂所需的水、电、蒸汽全部由电厂供给，排出的硅藻土、酵母泥、酒糟等循环交付水泥厂掺烧处理，实现电力、水泥和雪花啤酒三家企业工业废弃物、污染物的循环利用，每年节能降耗标煤29万吨，节水78万吨，废水处理复用263万吨。

生态环境保护和经济发展是辩证统一、相辅相成的。推动循环经济发展，是当今时代科技革命和产业变革的方向，围绕“双碳”目标，从循环经济到节能降碳，一项广泛而深刻的经济社会系统性变革正在推进。

一批重点领域节能降碳项目相继取得技术突破：餐厨垃圾及湿垃圾就地原生态生化处理、可在全过程循环回收的高安全型绿色盐水储能电池、面向未来城市和新型社区打造的智慧能源网示范工程、用新型材料研发制作的石墨烯化肥……让科技引领绿色高质量发展，让双碳落向实处。

最新统计数据显示，中国是全球绿色低碳技术创新的重要贡献者。上海液光市容环境管理(集团)有限公司总经理余其沣认为，推动绿色低碳技术创新，应强化企业的主体地位，抢占绿色低碳科技创新制高点，加快先进适用技术研发和推广应用。“在城市生活垃圾处理方面，通过不断创新技术，已经形成了垃圾可就地原生态生化处理，处理过程减量化、无害化、资源化，让垃圾变废为宝、循环利用，减少二氧化碳排放，助力‘双碳’目标实现。”

有了技术突破的信心，同样需要有“啃硬骨头”“下狠功夫”的决心。今年上半年，多省份通报了第二轮中央生态环境保护督察移交问题追责问责情况，要求依规依纪依法进行调查处理。

绿水逶迤去，青山相向开。业内专家表示，治理污染、改善生态环境等工作不可能一蹴而就，我国正以坚定的信心决心，坚决打好污染防治攻坚战，集中力量攻克群众身边的突出生态环境问题。

绿色发展之路其修远兮，生态环境稳中向好仍待求索。新时代新步伐，绿色发展需要久久为功，推进经济社会发展全面绿色转型，让绿色成为高质量发展的鲜明底色，绘就绿色青山，共建美丽中国。

相关报道

打破桎梏壁垒 建设全国统一大市场按下加速键

活力走强结构更优 我国外贸进出口稳中提质、符合预期

筑牢经济高质量发展基础 现代化产业体系建设步入快车道

减负担、稳预期、强信心 税费支持政策显成效

(责编：杨虞波罗、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经