原标题：阿里2023财年年报：平台服务10亿中国消费者，阿里云服务80%中国科创企业

北京时间7月21日晚，阿里巴巴集团发布2023财年年报。年报显示，面向中国消费者的业务在去年已经实现服务了10亿中国消费者这一重要里程碑；2023财年，阿里国际数字商业集团服务数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家；阿里云智能集团服务全球400多万客户，包括80%的中国科技创新企业、60%的国家级专精特新小巨人企业。

这些数字不仅显示出过去一年阿里巴巴业务的扎实进展，更是阿里巴巴服务千家万户，与千万商家、千行百业共同成长的一份行动报告。

阿里巴巴表示，将继续基于消费互联网和产业互联网的双轮驱动，一方面服务好千家万户，一方面支撑好千行百业。在从数字化时代走向智能化时代的历史新起点上，将更好把握技术对商业变革的颠覆性机遇，抓住人工智能技术日新月异的历史契机，开拓未来更大发展空间。

消费、云计算、全球化：年报也是行动报告

“2023财年注定是阿里巴巴发展历程中充满标志性意义的一年”，阿里年报中写道。这一年，面对外部环境的不确定性，各业务均交出了服务商家、客户、消费者的扎实成绩。

2023财年，平台与商家一起继续服务好10亿中国消费者，这是夯实线上消费大盘的重要力量。淘宝生态为中小商家成长提供土壤，如今，在淘宝上持续经营10年以上的店铺已超过170万家。新商家也源源不断加入，过去一年，淘宝新增了512万个新商家，其中绝大多数是中小商家，还包括130万个00后商家。天猫则是品牌商家经营效率最高的平台之一，2023财年，超过1.24亿年度活跃消费者在淘宝天猫人均消费超过10000元。

阿里云智能集团是全球第三、亚太第一的云计算公司，服务全球400多万客户，包括80%的中国科技创新企业、60%的国家级专精特新小巨人企业。截至2023年3月31日，阿里云为全球28个地区提供云计算服务。

在海外，阿里国际数字商业集团则通过丰富的本地和全球商品和完善的消费体验，服务数亿海外消费者，并触达来自全球超过4700万名活跃中小企业买家。坚持为中小商家和消费者创造价值，推动Lazada、速卖通、Trendyol和Daraz等业务在2023财年实现了总体订单正增长。

海外电商业务快速发展，与菜鸟持续投入全球物流基础设施和供应链能力建设相辅相成。经过十年发展，菜鸟正在建设一张全球领先的智慧物流网络，在国内、国际物流上有了扎实布局；2023财年菜鸟日均处理跨境和国际包裹量超400万个，未来将从重点市场开始，逐步实现跨境包裹五日达。

2023财年，平台与线下餐饮、零售企业一起把握复苏机遇。本地生活集团通过旗下平台为数亿中国消费者提供便捷的到家和到目的地服务。在2022年10月1日，国民级出行平台高德实现了创纪录的2.2亿日活跃用户。

阿里巴巴旗下的新零售业态盒马，线下门店已超300家。2023财年，盒马整体GMV超过550亿元。同期经营一年以上的盒马鲜生自营门店中，有超过90%实现了正现金流。优质的服务体验和独特的消费者价值，帮助盒马形成了清晰的商业模式。

始终不变的是价值创造

“作为平台经济经营者，我们致力于在追求卓越业务的同时承担更大的责任。”阿里巴巴年报中写到。

在从数字化走向智能化的过程中，阿里巴巴把握住了产业转型、技术变革对云计算市场的需求和历史性机遇，与中小企业、制造业、高科技企业等客户一起快速成长。

今年4月，阿里云发布了最新的大语言模型“通义千问”。年报显示，阿里云将为客户开放云端通义千问，帮助他们构建自己的专属语言大模型，并启动“千问伙伴计划”，首批覆盖油气、电力、交通、金融、酒旅、企服、通信等实体产业，进一步服务千行百业的数字化智能化发展。

作为平台企业的代表之一，阿里巴巴始终扎根实体经济，创造更多就业机会，也为中小微企业发展、乡村振兴等贡献力量。阿里年报显示，根据中国人民大学研究团队的最新测算，2022自然年阿里巴巴数字生态体系直接或间接创造了超过7000万个就业机会。2023财年，832个全国贫困县在阿里平台上的销售额超过1300亿元，160个国家乡村振兴重点县的总销售额超过43亿元。

今年3月28日，阿里巴巴启动1+6+N组织变革，成立云智能集团、淘天集团、本地生活集团、阿里国际数字商业集团、菜鸟集团、大文娱集团等六大业务集团和多个业务公司。3个多月来，组织变革顺利推进，六大业务集团已正式成立董事会，菜鸟、盒马启动探索IPO，国际数字商业集团启动探索对外融资，云智能集团则将从阿里巴巴集团完全分拆独立走向上市。

阿里巴巴在年报致股东信中表示，这一组织变革，某种程度上在中国商业史上是一次并无前例的探索，一次超大规模组织敢为人先的实验，“面向充满未知的新时代，我们希望通过自身生产关系的深刻变革，直面市场的洗礼，更多释放内在活力和创造力，更好地把握未来的时代性机遇。我们相信，这一全新治理结构，有利于客户价值、业务价值和股东价值的发现和创造，从而有机会创造更大的社会价值。”

(责编：董童、李源)

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