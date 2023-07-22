人民网北京7月22日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）21日上午，人民网“一带一路 大道同行”大型跨国融媒体报道活动启动仪式在人民网一号演播厅举行。启动仪式采用“主会场+分会场”形式，在北京设主会场，在广西南宁、内蒙古满洲里、江苏连云港、浙江宁波余姚四地设立分会场。

浙江省宁波市政府新闻办公室副主任徐猛挺用四组数据介绍了宁波市在参与共建“一带一路”进程中所取得的成果。

第一组数据是双向投资的两个“50%”增速。其一是“走出去”加速布局。截至目前，在“一带一路”沿线的境外企业和机构有461家，中方投资额72.9亿美元，占比由2013年的15.3%提升至2022年的50.9%。其二是，宁波在“引进来”方面实现了重点突破。十年来，宁波共吸引“一带一路”沿线国家在宁波投资企业1711家，合同外资60.6亿美元。特别是2020—2022年吸引到“一带一路”沿线国家外资年均增长超过50%。

第二组数据来自互联互通方面的“122”和“145”。“122”指的是宁波舟山港“一带一路”航线达到122条，2022年累计完成航班4700余班次，构筑起联通海外的庞大贸易航线网络。“145”是指宁波海铁联运高速发展，2022年联运量达145.2万标箱，形成了北接古丝绸之路、中汇长江经济带、南攘千里浙赣线的三大物流通道，南方海铁联运第一大港地位得到巩固。

第三组数据是与中东欧相关的两个“100亿”。宁波是中东欧国家联通中国市场的重要通道，十年来，宁波持续擦亮中东欧“金名片”。获批全国首个中国－中东欧国家经贸合作示范区，高规格举办了三届中国－中东欧国家博览会，为支撑“一带一路”西向拓展作出了宁波的特殊贡献。2021年和今年举行中国－中东欧国家博览会上，连续两届中东欧商品采购超过100亿元。

第四组数据是“2”个率先。在深化人文交流方面，宁波与教育部签署《推进共建“一带一路”教育行动国际合作备忘录》，率先成立全国首个“一带一路”产教协同联盟，与近90所院校建立合作关系，签署近百项教育合作项目。另一个率先是，宁波通过大量的援外培训项目，高质量承担援外医疗任务，扎实推进“一带一路”友城工作。截至目前，我市沿线国家友好城市达到64个，率先在全国实现中东欧国家“友城全覆盖”。

徐猛挺表示，“一带一路”数据背后是存量资源，将努力在服务“一带一路”构建人类命运共同体的重要实践平台上做出“宁波地方之为”，努力在未来创造更加丰厚的增量资源。

(责编：乔业琼、高雷)

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