人民网银川7月22日电（记者杜燕飞、宽容）7月20日，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享了当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广了宁夏智慧农业方面的优秀案例，助力乡村振兴。

宁夏回族自治区科学技术厅党组成员、副厅长哈赟。人民网记者 杜燕飞摄

“近年来，我们积极探索以现代信息技术促进葡萄酒、枸杞、牛奶、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜等宁夏‘六特’产业高质量发展，以关键技术攻关、集成示范与成果转化为重点，强化应用平台载体建设和应用模式创建，赋能农业农村发展，推动乡村振兴。”宁夏回族自治区科学技术厅党组成员、副厅长哈赟表示。

据哈赟介绍，在顶层设计方面，以打造我国西部农业创新高地为目标，以数字化技术深度融合全产业链为主线，为数字乡村建设提供强有力的科技支撑。在培育创新主体方面，开展科技型企业梯次培育和创新平台建设跃升行动，壮大数字农业科技创新队伍，科技型企业和创新平台已成为数字乡村建设的主力军。关键技术攻关方面，整合各类科技资金，借助东西部科技合作机制优势，在“六特”产业、节水灌溉等方面，立项实施一批自治区重点研发计划项目，取得了一批阶段性科技成果。培训示范方面，选派800余名科技特派员深入市、县（区），通过线上线下相结合，集中开展试验示范、技能培训、需求对接、培育孵化等，示范推广新品种、新技术、新设备、新模式200余项，实现技术、信息、金融和产业联动发展。

“下一步，我们将牢牢把握数字化转型新机遇，实施数字赋能计划，引领带动宁夏‘六特’产业高端化、绿色化、智能化、融合化发展，为乡村振兴、数字乡村建设贡献科技力量。”哈赟说，制定印发《数字赋能宁夏回族自治区“六特”产业高质量发展科技创新行动实施方案》，顶层设计数字农业技术引进、集成创新和示范项目指南，实施一批科技项目，加快推进大数据、物联网、人工智能等现代信息技术在产业中应用转化。

在人才培养和创新平台建设方面，哈赟表示，引进国家和东部地区一流科研团队及行业高层次创新人才，采用“首席科学家制”模式组建技术攻关团队，加快数字与产业深度融合的关键核心技术研发。扩大高层次人才柔性引进范围，加强宁夏“六特”产业数字化发展的领军人才、经营管理人才、高技能人才培训和培养。整合区内外优势科技资源，优化布局科技创新平台，培育数字农业核心科技力量，组建宁夏“六特”产业科技创新中心和数字农业新型研发机构，加速数字农业技术产业化示范应用。

“我们将围绕宁夏‘六特’产业高质量发展需求，转化应用优质高效种养、农产品精深加工、全产业链智慧管理等数字农业先进适用技术和智能装备，提升产业种养水平和效益，推动科技成果转化为现实生产力。”哈赟表示，要加快培育发展以科技特派员为主体的农业社会化科技服务体系，开发各种应用场景的数字化科技服务模式，创建一批“科技特派员+数字农业+科技服务（托管服务）+产业创业联合体”模式，探索农业数字化全产业链服务新路径。

(责编：乔业琼、高雷)

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