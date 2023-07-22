人民网银川7月22日电（记者杜燕飞、宽容）7月20日，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享了当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广了宁夏在智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

宁夏回族自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长何立颖。人民网记者 杜燕飞摄

“一直以来，宁夏回族自治区工业和信息化厅充分发挥工业和信息化行业优势，以‘智慧农业’为重点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现乡村振兴工作取得了积极成效。”宁夏回族自治区工信厅党组成员、副厅长何立颖表示。

据何立颖介绍，在缩小城乡“数字鸿沟”上，自2016年起，面向农村及偏远地区建设基站3528座，推动实现全区行政村光纤覆盖率达到100%，4G网络覆盖率达到100%，宽带平均速率达到100M以上，农村资费水平明显低于城市地区。

在打造涉农应用场景上，推动智慧农机加速推广普及，壮大具有市场竞争力的智慧农机装备产业。支持农业机械制造企业建设智慧农机平台，加快北斗导航、智能监控等设备在农业机械上的应用，探索适合不同生产特点的现代农业建设模式。

在创新发展智慧农业上，大力培育信息消费项目，促进农产品全产业链数字化转型。银川市成为西部地区唯一国家信息消费示范城市，全球乳业首座全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂投产运营，农村电子商务持续提档升级，实现对农业生产加工全链条精细化管理。

“这些工作能够取得实际成效，其中一个重要原因是拥有强大的算力支撑。”她说，2022年，宁夏获批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区共同成为国家八大算力网络枢纽节点。乘着“东数西算”的东风，宁夏数据中心项目如雨后春笋，算力产业底座持续夯实，算力资源结构日趋完善，算力持续赋能千行百业，算力经济热潮涌动。宁夏数据中心产业发展总指数位居全国第9、西部第1，综合PUE优势全国第2，算力质效指数全国第4。

“数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容，对做强做优做大宁夏数字经济、推动数字信息产业高质量发展具有重要意义。”何立颖说。

(责编：乔业琼、高雷)

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