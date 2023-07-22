人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

宁夏工信厅何立颖：发挥工业和信息化行业优势 为乡村振兴注入“数智动力”

2023年07月22日15:53 | 来源：人民网
小字号

人民网银川7月22日电（记者杜燕飞、宽容）7月20日，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开。论坛以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享了当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广了宁夏在智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

宁夏回族自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长何立颖。人民网记者 杜燕飞摄

宁夏回族自治区工业和信息化厅党组成员、副厅长何立颖。人民网记者 杜燕飞摄

“一直以来，宁夏回族自治区工业和信息化厅充分发挥工业和信息化行业优势，以‘智慧农业’为重点，巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动实现乡村振兴工作取得了积极成效。”宁夏回族自治区工信厅党组成员、副厅长何立颖表示。

据何立颖介绍，在缩小城乡“数字鸿沟”上，自2016年起，面向农村及偏远地区建设基站3528座，推动实现全区行政村光纤覆盖率达到100%，4G网络覆盖率达到100%，宽带平均速率达到100M以上，农村资费水平明显低于城市地区。

在打造涉农应用场景上，推动智慧农机加速推广普及，壮大具有市场竞争力的智慧农机装备产业。支持农业机械制造企业建设智慧农机平台，加快北斗导航、智能监控等设备在农业机械上的应用，探索适合不同生产特点的现代农业建设模式。

在创新发展智慧农业上，大力培育信息消费项目，促进农产品全产业链数字化转型。银川市成为西部地区唯一国家信息消费示范城市，全球乳业首座全数智化工厂——蒙牛宁夏工厂投产运营，农村电子商务持续提档升级，实现对农业生产加工全链条精细化管理。

“这些工作能够取得实际成效，其中一个重要原因是拥有强大的算力支撑。”她说，2022年，宁夏获批建设全国一体化算力网络国家枢纽节点，与京津冀、长三角、粤港澳大湾区等地区共同成为国家八大算力网络枢纽节点。乘着“东数西算”的东风，宁夏数据中心项目如雨后春笋，算力产业底座持续夯实，算力资源结构日趋完善，算力持续赋能千行百业，算力经济热潮涌动。宁夏数据中心产业发展总指数位居全国第9、西部第1，综合PUE优势全国第2，算力质效指数全国第4。

“数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容，对做强做优做大宁夏数字经济、推动数字信息产业高质量发展具有重要意义。”何立颖说。

(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
暑运期间预计运送旅客1044万人次 首都机场多措并举保障旅客顺畅出行
　　暑运期间首都机场预计运送旅客1044万人次。首都机场供图 人民网北京7月22日电 （记者乔雪峰）2023年暑运从7月1日开始至8月31日结束。…
市场监管总局首次发布中国企业信用指数
　　人民网北京7月22日电 （记者孙博洋）记者从市场监管总局获悉，7月20日，市场监管总局首次发布中国企业信用指数，指数显示，2022年度中国企业信用指数为158.36点，同比上升24.14点。 据介绍，中国企业信用指数是在市场监管总局信用监管司的主持指导下，由市场监管总局代码中心发布的。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部