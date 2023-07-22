人民网银川7月22日电 （记者杜燕飞、阎梦婕）7月20日，2023乡村振兴·数字乡村（宁夏）论坛在银川召开，活动以“数字乡村 智汇宁夏”为主题，分享了当前数字农业科技发展和前沿创新技术，发掘和推广了宁夏在智慧农业方面的优秀实践，助力乡村振兴。

宁夏回族自治区农业农村厅党组成员郑戈。人民网记者 杜燕飞摄

宁夏回族自治区农业农村厅党组成员郑戈表示，近年来，宁夏各级农业农村部门抢抓农业数智化转型发展的新机遇，牵头制定了《宁夏数字乡村三年行动计划》《宁夏智慧农业提升行动方案（2023-2025年）》等政策文件，加快构建数字农业政策体系，推动数字技术、数字经济赋能“六特”产业，建成国家数字农业创新应用基地7个，认定全国农业农村信息化示范基地8家，建成种植业数字化园区42个，养殖业数字化园区360个，数字农业发展水平显著提升。

据郑戈介绍，在奶产业方面，宁夏积极推进5G牧场建设，探索奶产业绿色可持续养殖新模式，规划建设了宁夏奶牛信息化管理平台、生鲜乳质量追溯平台等一批数智化管理平台，规模化养殖场均配套完善奶牛自动化挤奶、环境监控、智能投料、自动分群等数智化设备与管理软件，推动全区奶牛规模化养殖比重达到99%，高于全国平均水平30个百分点，奶牛良种化率、机械化挤奶率、青贮饲喂比例均达到100%，全产业链数智化水平居全国领先地位。

“肉牛养殖方面，宁夏以产业集群建设为抓手，推广精准饲喂、体重智能监测、智能发情监测、智能分群通道改造等数智化技术。建成六盘山肉牛大数据综合信息服务平台，支持安格斯良种肉牛数字化繁育基地建设，推进良种选育、高效繁育、性能测定等数字化技术应用。”郑戈表示，宁夏建立滩羊产业大数据管理平台和产品质量安全追溯系统，在滩羊核心养殖区建设智慧牧场5个，推动滩羊产业向集约化、标准化、数字化、智能化方向发展。加大“互联网+”滩羊肉中高端市场营销，在天猫、京东、淘宝、阿里巴巴等电商平台开设旗舰店117家。

在冷凉蔬菜种植生产方面，郑戈介绍说，宁夏推进温室智能环境监测、病虫害监测、环境自动控制、质量安全监控、采后商品化处理等环节的数字应用技术与智能装备的普及，建成设施蔬菜智慧园区42个10733亩，推广露地蔬菜智慧园区面积19.9万亩，配套水肥一体化设备996台，应用北斗导航设备整地作业1.6万亩。依托宁夏农技云平台，打造蔬菜产业智慧数据库1个、农产品质量追溯系统1个，实现了生产管理信息在线感知，远程智能控制精准化、自动化和高效化。

“下一步，我们将以建设‘国家智慧农业全域推进样板区’为目标，聚焦枸杞、葡萄酒、奶牛、肉牛、滩羊、冷凉蔬菜等‘六特’产业，全面实施智慧农业创新示范十大工程，积极推进‘六特’产业大数据建设，加快智慧农业技术与装备的应用和推广，打造一批全国领先的智慧农业典型应用场景，建设一批智慧农业示范基地，对农业全产业链进行数字化改造提升，探索符合宁夏实际的农业数字化发展新经验、新模式。”郑戈表示，到2025年，将建设宁夏智慧农业大脑，建成智慧农业综合服务平台、农业农村基础大数据基座与数据资源采集汇聚体系，推进一脑统管、一体支撑、一体服务，农业农村信息化发展总体水平超过50%。

(责编：乔业琼、高雷)

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