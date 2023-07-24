人民网北京7月24日电 （记者罗知之）近日，中国银行业协会贸易金融专业委员会在2023年全体成员会议上发布了《人民币国际化报告（2022-2023）》（以下简称《报告》），这是中国银行业协会自2016年起第七次发布人民币国际化报告。

《报告》共分五章，梳理了2022-2023年上半年的人民币国际化政策进展，介绍了2022年人民币国际化发展情况，分析了人民币国际化面临的挑战和机遇，指出了商业银行推动人民币跨境使用的策略，最后总结了行业针对人民币国际化发展提出的政策建议。

《报告》指出，2022年，人民币跨境业务发展总体呈现以下特点：一是贸易和直接投资跨境人民币结算继续保持快速增长，人民币在本外币跨境收付总额中占比近50%，已成为我国跨境收支第一大常用货币。二是证券投资业务继续成为推动人民币跨境使用增长的支撑力量。根据中国人民银行统计数据，2022年全国人民币跨境收付金额合计42万亿元，其中，经常项目10.52万亿元，资本项目31.62万亿元，证券投资收付金额占资本项目收付金额的75%。三是人民币国际化基础设施进一步完善，CIPS系统在人民币跨境支付清算服务方面发挥更加重要的作用。截至2022年末，CIPS系统共有参与者1360家，较2021年新增101家；全年CIPS系统累计处理支付业务440万笔，同比增长31.7%。

《报告》认为，2022年以来，人民币国际化在取得积极进展的同时，仍然面临着诸多挑战。然而，中国经济韧性强、潜力大、活力足，长期向好的基本面依然不变。坚持高水平对外开放，加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局都将为人民币国际化发展增强驱动力。金融市场对外开放的稳步推进、境内外市场主体对人民币接受度的持续提升以及人民币跨境收付金融基础设施的日益完善等，都将助力人民币国际化迈向更高水平。

关于商业银行推动人民币跨境使用的策略，《报告》建议商业银行从以下几个方面着力开展人民币跨境业务：一是发挥央企、国企和跨国公司等重点企业的引领作用；与石油、天然气等大宗商品交易商加强合作，引导鼓励其在大宗商品计价、结算中优先使用人民币；推动周边国家、“一带一路”沿线国家及RCEP等重点区域的人民币跨境使用。二是提升人民币在股票、债券、外汇、要素等金融市场的计价、结算功能，积极营销境外发行人参与境内债券市场，提升综合化经营能力，扩大跨境金融合作，不断增强跨境展业及风险防控能力。三是通过多种期限和形式的跨境人民币境外贷款，配套资金交易和跨境人民币结算等金融服务，满足“走出去”企业持续增长的跨境融资需求，助力构建人民币跨境使用生态。四是结合自贸区和自贸港不同的创新政策和发展模式，找准创新业务切入点，推动人民币跨境业务创新与实践，为国内其他区域提供借鉴和参考；发挥贸易便利化政策优势，通过加大政策宣传力度和提升业务风控能力进一步挖掘跨境人民币业务在外贸新业态场景下的应用。

(责编：罗知之、吕骞)

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