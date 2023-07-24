人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）7月23日10时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭，成功将四象01～03星、银河航天灵犀03星共4颗卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。四象01～03星主要用于获取遥感观测数据，提供商业遥感服务；银河航天灵犀03星主要用于卫星通信技术验证。这次任务是长征系列运载火箭第479次飞行。

我国首款使用柔性太阳翼的卫星升空

记者从银河航天获悉，银河航天灵犀03星配置了数十吉比特每秒容量的毫米波多波束数字载荷，用于验证下一代低轨宽带卫星通信以及超大能源、主动热控、工业一体化成型结构、多星堆叠压紧释放等技术，这也是我国首次在轨对多星堆叠发射技术进行验证，将为我国巨型低轨通信星座的快速部署提供技术支撑。

值得关注的是，这颗卫星是我国首款使用柔性太阳翼的卫星。“柔性的翅膀”非常薄，单层柔性太阳板厚度仅1毫米左右，它可以像古代的“奏折”一样折叠，装在火箭里时，为折叠状态，主体厚度仅为不到5厘米；在轨工作时，“翅膀”拉开长度约9米，宽度超过2.5米。这种“柔性翅膀”具有包络小、重量轻、模块化等特点，更易于收纳，同样质量下面积更大，可以吸收更多太阳能，适合卫星大批量堆叠发射，对加速卫星互联网建设具有重要意义。

据了解，这颗卫星的主要功能为低轨道宽带通信，卫星配备的“数字载荷”可以通俗理解为卫星安装了智能“大脑”，可以使卫星灵活调配自身的通信资源，根据业务需求，自动进行运算并进行波束的调配。

从外形来看，卫星的构型犹如汽车的底盘，它也是我国首款卫星主体结构采用一体化成型的卫星，采用整体铸造技术，更容易后续批量生产。卫星采用开放式结构，单机设备直接暴露在太空环境中，没有“外壳”包裹，这对于卫星电子产品的空间环境防护、温度控制等有较高要求。

因此，该卫星配置了主动热控流体回路，相当于为卫星配置了“空调”能主动调节，让它在舒适的温度下工作。卫星依据在轨所感知的外部热环境，并结合自身温度状态，通过循环泵驱动管道内的液体流动，维持单机温度稳定。

长二丁火箭首次采用4米直径整流罩

执行本次任务的长征二号丁运载火箭是由中国航天科技集团有限公司八院抓总研制的常温液体二级运载火箭，起飞推力约300吨，对应700公里太阳同步圆轨道能力为1.3吨，具备在酒泉、太原、西昌三大卫星发射中心不同轨道要求的单星、多星发射能力。

据介绍，面对竞争日益激烈的发射服务市场，长征二号丁运载火箭不断提高卫星任务适应性、提升客户体验度。从14星串并联+侧挂组合，到4星错层并联，从41颗超多星壁挂，再到整流罩内舱串并联，卫星布局方式不断推陈出新。同时，长二丁通过加快推动通用化、产品化，大大缩短了研制周期，实现了效率、质量、服务的全方位提升，使得长二丁火箭的性价比越来越高，极大地契合了商业卫星灵活经济的发射趋势。

本次任务是长征二号丁运载火箭首次采用4米直径整流罩，是长二丁火箭在充分借鉴其他运载型号成熟技术的基础上进行适应性设计形成。更大直径的整流罩，赋予了更多构型的施展空间，可满足未来更加多样化的卫星发射需求。在不断适应新模式、探索新技术的同时，长二丁严格按照新研产品的要求进行管理，在前期设计以及试验验证阶段实现全过程风险控制，并开展了一系列复核复算工作，精准识别，细心论证，确保此次任务的圆满成功。

本次任务配置了基于栅格舵的一子级落区控制系统。栅格舵安装在一二级级间段的外壁上，在发射前和火箭上升阶段，呈折叠状态紧贴箭体，火箭一子级完成使命坠入大气层时，四个栅格翼正式开始工作，通过“解锁—展开—控制指令转动”等一系列复杂而精准的动作，将一子级准确引导至预定“控制落区”，从而提高火箭发射的安全性。同时，火箭一子级还配置了全程监测系统，通过GNSS定位+无线电信标，可实现残骸位置的实时监控。

(责编：赵竹青、吕骞)

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