“齐心奋进新时代 科技放飞梦想——科技馆里的思政课”活动现场。中国科技馆供图

人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）记者从中国科技馆获悉，7月22日晚间，航天英雄、中国首飞航天员、中国载人航天工程副总设计师杨利伟，英雄航天员、神舟十三号航天员叶光富，400余名北京市中小学生代表和科技工作者代表齐聚中国科技馆，共同参加由中国科技馆联合中国载人航天工程新闻宣传办公室共同主办的“齐心奋进新时代 科技放飞梦想——科技馆里的思政课”活动。

作为“中国空间站科创体验基地”，中国科技馆先后成功举办两次“天宫课堂”地面主课堂、第三次“天宫课堂”预热及延伸活动。在本次活动中，杨利伟、叶光富为现场青少年讲授“科技馆里的思政课”，分享航天励志故事，激励青少年胸怀理想、志存高远，弘扬载人航天精神、科学家精神。叶光富还带领青年学生再现“天宫课堂”，重温“太空‘冰雪’实验”“太空转身”“水油分离”等经典实验，深入剖析天地对比实验差异，分享太空授课亲身感受，并与现场学生进行交流互动。

活动当晚，现场观众在科技馆“金牌辅导员”的带领下参观展览展品、聆听主题展品串讲，跟随天文大咖寻找夜空中最亮的“星”、开展星空观测等活动，体验别样的“科技馆奇妙夜”之旅。现场观众还可在球幕影院沉浸式体验特色天文课，感受天象的全过程模拟和全过程变化，深度了解天象形成原理和观测方法。

据悉，中国科技馆已正式启动“科学家精神思政融合”实践教育试点工作，联合北京市40所中小学校共同开展思政主题活动、研发思政主题课程，助力培养堪当民族复兴重任的时代新人。

(责编：赵竹青、吕骞)

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