人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）中国科协、教育部日前联合印发通知，共同实施“科学家（精神）进校园行动”，旨在构建开放协同工作模式，将科学家精神由抽象符号转化为生动的科学家故事，引导广大中小学生走近科学家，了解科学家精神，增强科学探索的好奇心。

根据《“科学家（精神）进校园行动”实施方案》（以下简称《方案》），该行动将通过邀请院士专家进校园开展科学家精神宣讲活动，组织科技辅导员、共青团员等讲述科学家故事，鼓励各地分层次建立科学家精神宣讲团等方式，大力开展科学家精神宣讲教育。

《方案》提出，建立一批“科学家故事众创空间”。依托现代科技馆体系，联合当地中小学校组织开展“科技馆里的思政课”等品牌活动，定期开展业务指导、交流培训。

《方案》倡导充分利用现有读书角、图书架、书报亭，充实科学家故事图书。提升科学家精神出版物质量，推动出版社、科技馆等机构向中小学生推荐优秀书目并定期更新补充。以班级为单位举办故事分享会、主题班会，以学校或地区为单位组织开展多种活动，支持科学家、科技辅导员深度参与学生故事分享，指导演讲朗诵等。

(责编：赵竹青、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经