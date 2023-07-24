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阿里ESG报告：菜鸟数字化助力物流减碳 一年节省包装18.4万吨

2023年07月24日16:15 | 来源：环球网
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原标题：阿里ESG报告：菜鸟数字化助力物流减碳 一年节省包装18.4万吨

7月24日，阿里巴巴集团发布《环境、社会和治理报告（2023）》（以下简称“ESG报告”），报告显示，2023财年内，菜鸟合计减少包装材料用量超18.4万吨，菜鸟驿站纸箱回收再利用量达2382万个，创下新高。目前，菜鸟已经构建全链路绿色物流体系，从订单、包装、运输、仓储、回收这5个主要物流链路环节，推动物流减碳目标和系统转型的实现。

2023财年，菜鸟通过多种方式带动行业和消费者减少包装材料成效显著。在包装减量方面，菜鸟开发符合不同行业特性的简约包装的方案，从源头上减少纸箱使用，积极推广原箱和旧包装发货，1年内合计减少包装材料用量超18.4万吨。在包装回收方面，菜鸟驿站用数字化方式记录的纸箱回收再利用的数目达到2382万个，再创新高。

财年内，菜鸟大力推动短途城配电气化，截至2023年3月31日，菜鸟速递使用的城配电动车数量占比达33%，小蛮驴配送物流订单超2900万，刷新国内末端无人配送纪录。菜鸟仓库屋顶分布式光伏装机量从去年的24.9兆瓦提升至30.0兆瓦，同比增长20.5%，结合交易清洁电力，2023财年仅此一项实现减碳21003.2吨。

除自身减碳之外，菜鸟发挥数字技术优势，为生态伙伴提供低碳物流解决方案。2022年7月，伊利与菜鸟签署绿色战略合作协议，依托“全链路减碳数字化系统”，共同建立旧包装的绿色回收链路，覆盖了消费者参与、转运清点、回收再造、预测模型的整个环节，解决消费者的包装回收触达难题。在浙江、安徽、湖南、广西四省邮政管理局支持下，菜鸟开展了邮政快递行业的数字化碳资产管理系统试点，推动行业科学减碳，首个试点系统已在安徽上线。

阿里巴巴ESG报告显示，除绿色物流外，菜鸟应急物流体系推进效果显著。菜鸟已与中国乡村发展基金会、深圳壹基金公益基金会、爱德基金会等28家公益组织机构达成合作，并推出公益物资追踪系统，全过程可视化在线追踪物资流转，一定程度协助公益组织数字化升级。截至2023年3月31日，菜鸟累计向全球150多个国家和地区运送了超3亿件医疗和生活物资。今年3月，菜鸟与联合国世界粮食计划署（WFP）签署全球物流合作协议，这也是中国物流公司首次成为WFP的全球物流合作伙伴。

(责编：董童、李源)
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