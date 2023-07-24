刘中民（左）在工作中。中国科学院大连化学物理研究所供图

人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）7月20日，中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门发布了2022年“最美科技工作者”名单及先进事迹，中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民获此殊荣。

记者从中国科学院获悉，一直以来，刘中民面向国家能源领域的重大需求，特别在煤炭等资源高效转化利用方面，长期开展催化剂和新催化工艺过程的基础和应用研究，至今已攻关四十余载。作为技术总负责人，他主持完成了多项创新成果并实现产业化，取得了世界瞩目的成就。

针对我国能源禀赋的特点和石油资源匮乏的局面，刘中民带领团队开发了甲醇制烯烃（DMTO）技术，合作完成了世界首次工业性试验和首次工业化，开创并引领了我国煤制烯烃战略性新兴产业。随后，团队又根据催化剂性能要求不断迭代升级，相继成功开发了DMTO-II、DMTO-III技术，使我国持续保持在该领域的国际领先地位。截至目前，DMTO系列技术已经签订了31套装置的技术实施许可合同（含出口一套），烯烃产能达2025万吨/年(约占全国当前产能的三分之一)。已投产的16套工业装置，烯烃（乙烯+丙烯）产能超930万吨/年，新增产值超过930亿元/年。

“煤制乙醇”是刘中民瞄准的又一个富有挑战且应用前景广阔的技术。乙醇，俗称酒精，工业上常常通过粮食发酵或石油路线来制取乙醇。然而，粮食发酵面临着“与人争粮”的尴尬。刘中民领导开发的煤基二甲醚制乙醇（DMTE）技术，实现了全球首次煤经二甲醚羰基化制乙醇技术工业化。2017年，团队与延长石油集团合作的“10万吨/年合成气制乙醇工业科技示范项目”装置一次投产成功，在世界范围内首开了煤基乙醇工业化的先河。截至目前，DMTE技术已累计实现技术许可11套，乙醇产能达345万吨/年，煤基乙醇战略新兴产业已具雏形，将有效满足我国对燃料乙醇的巨大需求，开创燃料乙醇供应多元化的新局面，对保障我国能源安全、粮食安全、煤炭清洁化利用以及缓解大气污染等具有重要的战略意义。

除了攻关科研重大成果，刘中民还牢记自己作为“国家队、国家人”的使命，积极为构建清洁低碳、安全高效的能源体系出谋划策，助力实现国家“双碳”目标。他牵头筹建了中国科学院洁净能源创新研究院，并肩负起了中国科学院“变革性洁净能源技术及工业示范”战略先导专项的组织实施。

多年来，刘中民荣获了国家技术发明奖一等奖、国家科技进步奖一等奖、辽宁省科学技术最高奖等多个奖项，承担了科研任务的同时还担任研究所所长、省政协副主席等多个职务，但是在他心里，科研工作者的身份始终摆在最前面。“谈不上‘最美’，我就是很多科技工作者中的一员而已，还是要踏踏实实地做工作。”刘中民说道。

据了解，“最美科技工作者”学习宣传活动自2018年起已举办5届，每年选树10位先进个人，旨在激励广大科技工作者以“最美科技工作者”为榜样，树立把论文写在祖国大地上的价值导向，把人生理想融入为实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗中，在全面建设社会主义现代化国家新征程中奋勇争先、建功立业。

(责编：赵竹青、吕骞)

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