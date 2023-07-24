人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

“最美科技工作者”刘中民：聚焦煤炭清洁化利用 助力我国能源安全

2023年07月24日16:37 | 来源：人民网
小字号

刘中民院士在工作中。中国科学院大连化学物理研究所供图

刘中民（左）在工作中。中国科学院大连化学物理研究所供图

人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）7月20日，中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门发布了2022年“最美科技工作者”名单及先进事迹，中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民获此殊荣。

记者从中国科学院获悉，一直以来，刘中民面向国家能源领域的重大需求，特别在煤炭等资源高效转化利用方面，长期开展催化剂和新催化工艺过程的基础和应用研究，至今已攻关四十余载。作为技术总负责人，他主持完成了多项创新成果并实现产业化，取得了世界瞩目的成就。

针对我国能源禀赋的特点和石油资源匮乏的局面，刘中民带领团队开发了甲醇制烯烃（DMTO）技术，合作完成了世界首次工业性试验和首次工业化，开创并引领了我国煤制烯烃战略性新兴产业。随后，团队又根据催化剂性能要求不断迭代升级，相继成功开发了DMTO-II、DMTO-III技术，使我国持续保持在该领域的国际领先地位。截至目前，DMTO系列技术已经签订了31套装置的技术实施许可合同（含出口一套），烯烃产能达2025万吨/年(约占全国当前产能的三分之一)。已投产的16套工业装置，烯烃（乙烯+丙烯）产能超930万吨/年，新增产值超过930亿元/年。

“煤制乙醇”是刘中民瞄准的又一个富有挑战且应用前景广阔的技术。乙醇，俗称酒精，工业上常常通过粮食发酵或石油路线来制取乙醇。然而，粮食发酵面临着“与人争粮”的尴尬。刘中民领导开发的煤基二甲醚制乙醇（DMTE）技术，实现了全球首次煤经二甲醚羰基化制乙醇技术工业化。2017年，团队与延长石油集团合作的“10万吨/年合成气制乙醇工业科技示范项目”装置一次投产成功，在世界范围内首开了煤基乙醇工业化的先河。截至目前，DMTE技术已累计实现技术许可11套，乙醇产能达345万吨/年，煤基乙醇战略新兴产业已具雏形，将有效满足我国对燃料乙醇的巨大需求，开创燃料乙醇供应多元化的新局面，对保障我国能源安全、粮食安全、煤炭清洁化利用以及缓解大气污染等具有重要的战略意义。

除了攻关科研重大成果，刘中民还牢记自己作为“国家队、国家人”的使命，积极为构建清洁低碳、安全高效的能源体系出谋划策，助力实现国家“双碳”目标。他牵头筹建了中国科学院洁净能源创新研究院，并肩负起了中国科学院“变革性洁净能源技术及工业示范”战略先导专项的组织实施。

多年来，刘中民荣获了国家技术发明奖一等奖、国家科技进步奖一等奖、辽宁省科学技术最高奖等多个奖项，承担了科研任务的同时还担任研究所所长、省政协副主席等多个职务，但是在他心里，科研工作者的身份始终摆在最前面。“谈不上‘最美’，我就是很多科技工作者中的一员而已，还是要踏踏实实地做工作。”刘中民说道。

据了解，“最美科技工作者”学习宣传活动自2018年起已举办5届，每年选树10位先进个人，旨在激励广大科技工作者以“最美科技工作者”为榜样，树立把论文写在祖国大地上的价值导向，把人生理想融入为实现中华民族伟大复兴的中国梦的奋斗中，在全面建设社会主义现代化国家新征程中奋勇争先、建功立业。

(责编：赵竹青、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“最美科技工作者”刘中民：聚焦煤炭清洁化利用 助力我国能源安全
　　刘中民（左）在工作中。中国科学院大连化学物理研究所供图 人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）7月20日，中央宣传部、中国科协、科技部、中国科学院、中国工程院、国防科工局6部门发布了2022年“最美科技工作者”名单及先进事迹，中国工程院院士、中国科学院大连化学物理研究所所长刘中民获此殊荣。…
两部门：共同实施“科学家（精神）进校园行动”
　　人民网北京7月24日电 （记者赵竹青）中国科协、教育部日前联合印发通知，共同实施“科学家（精神）进校园行动”，旨在构建开放协同工作模式，将科学家精神由抽象符号转化为生动的科学家故事，引导广大中小学生走近科学家，了解科学家精神，增强科学探索的好奇心。 根据《“科学家（精神）进校园行动”实施方案》（以下简称《方案》），该行动将通过邀请院士专家进校园开展科学家精神宣讲活动，组织科技辅导员、共青团员等讲述科学家故事，鼓励各地分层次建立科学家精神宣讲团等方式，大力开展科学家精神宣讲教育。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部