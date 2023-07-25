原标题：中国城市高质量发展与国际合作大会在深圳举办

7月22日，第三届中国城市高质量发展与国际合作大会在深圳成功举办。本次大会由《环球时报》社主办，中国国际贸易促进委员会原副会长张伟、全国工商联原副主席程路等嘉宾出席大会并作主旨发言，国内众多城市代表分享城市高质量发展经验。《环球时报》社副总经理徐涛致欢迎辞。本次大会还召开了“人工智能、数字经济及创新商业模式助推城市高质量发展““战略性新兴产业助推城市高质量发展”两场专题论坛，参会学者与企业家就数字经济时代如何高效建设新兴产业进行了广泛交流。

中国科技体制改革研究会理事长、国际欧亚科学院院士张景安在大会演讲时指出，科技创新已成为经济发展的动力之源和增长引擎，中国不仅拥有规模巨大的科创市场，同时也拥有世界上最活跃的高科技产业创新大军，创新使中国发展仍然驶在“超车道”上。张景安表示，首先，数字化是未来大势，材料和人工智能技术是实现数字化转型的关键，深圳有能力走在世界技术的最前沿。其次，科学向来是全球化重要的推动者，我们要充分利用科学的力量，搭建好平台，营造良好的科学生态，推动全球化发展。最后，要强化技术链、产业链、生态链等交叉融合，协同创新，以适应未来竞争的需要。

商务部原副部长魏建国发言时表示，越来越多的西方人士看到中国城镇化发展迅猛，特别是中国城市群的发展表现突出，并且他们认为这种发展必将成为中国经济发展的强大动力和支撑，也将推动全球经济的恢复和发展。魏建国称，中国城市群发展包含以下四个主要特点：以绿色低碳为主的城市发展理念已成为中国城市发展的主线；数字经济将开辟城市发展新的赛道，并成为中国城市发展弯道超车的法宝；高质量的生活和生产服务将给中国城市发展带来最新增量；全生产要素的最佳配置是中国未来城市高质量发展的核心。

学者专家和企业高层为城市高质量发展建言献策的同时，国内多个在城市规划、营商环境建设、产业升级等方面取得积极成效的城市和园区代表，在大会现场分享了过往经验，并探讨如何进一步推进城市高质量发展。

本次大会在深圳举办，作为改革开放的前沿城市，深圳一直在发挥“敢为天下先”的特区精神，努力打造具有全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市，建设好中国特色社会主义先行示范区，创建社会主义现代化强国的城市范例。深圳市前海管理局副局长、党组成员王锦侠表示，前海传承深圳创新基因，坚持政府、社会、市场三位一体，先行先试，边行边试，合作共试，有机统一。前海将不断深化、丰富、拓展“前海模式”，全面建设全球资源配置能力强、创新策略能源强、协同发展带动能力强的高质量发展引擎，在以中国式现代化推进中华民族伟大复兴的历史进程中始终走在前列。

中共广州市委宣传部副部长、市新闻办主任朱小燚在发言时表示，如今广州正在积极推进粤港澳大湾区建设，继续在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用。广州的高质量发展是改革开放创新的勇立潮头，是城乡区域协调发展的“百千万工程”，是城市现代文明的中国气派、岭南风格、广州特质，更是民生福祉的人间烟火气。从口袋公园到老旧小区的微改造，一张张民生清单彰显广州这座城市的为民情怀。

鄂尔多斯市位于内蒙古自治区西南部、黄河“几”字弯腹地，是内蒙古自治区经济发展的“顶梁柱”和“排头兵”，也是一座温暖世界的城市，“暖”已成为这座城市的形象品牌。鄂尔多斯市政府副市长苗程玉出席大会并作城市推介，他表示，当前，鄂尔多斯正在全面落实总书记交给内蒙古自治区的“五大任务”和全方位建设“模范自治区”两件大事，紧扣“现代化”和“高质量”两个关键，围绕构筑“四个世界级产业”、建设“四个国家典范”、打造“四个全国一流”的目标任务，促转型、调结构、闯新路、进前列，全面打造政策最贴心、办事最省心、投资最安心、服务最暖心、生活最舒心的“五心”营商环境品牌。

近年来，榆林市坚定不移推动高质量发展，全力打造世界一流高端能源化工基地、黄土高原生态文明示范区、陕甘宁蒙晋交界最具影响力城市。榆林市委常委、副市长赵勇在大会现场发言时表示，下一步，榆林将紧抓西部大开发、黄河流域生态保护和高质量发展、“三北”等重点生态工程建设等国家重大战略机遇，坚持把加强科技创新作为最紧迫任务，全力推动现代煤化工、能源化工装备制造、现代特色农业等产业朝着智能化、绿色化、融合化方向迈进，加快高质量发展步伐。

德阳是成渝地区双城经济圈重要节点城市和成都都市圈重要功能板块，其文化底蕴深厚，工业基础雄厚，生态环境优良。德阳市委常委、宣传部部长吴成钢介绍说，德阳是国家创新驱动示范城市，国家全面创新改革试验先行示范区、科技研发投入强度一直居于四川省前列。德阳创新动力强劲，拥有专精特新“小巨人”企业20多家，高新技术企业377户，3年累计攻关关键核心技术500多项。

商洛市是陕西唯一、全国首批40个循环经济示范城市创建地区之一。商洛市项目管理中心副主任贺健介绍称，商洛是连接“一带一路”和长江经济带的重要节点城市，三县一区纳入关中平原城市群发展规划。随着西武高铁和西渝高铁商洛段的开工建设，即将全面融入西安半小时经济圈。商洛认真践行“两山”理念，努力打通“绿水青山”向“金山银山”的转化通道，把商洛的生态优势转化为发展胜势。商州、柞水创建为国家生态文明示范区。

汉阴县人民政府副县长刘济兵认为，城市的高质量发展首先应是生态的自然优美，其次是城市的宜居性，最后是产城融合发展推动百姓共同富裕。汉阴县绿地生态面积占45%，这对山区县来说非常难得，这也是汉阴生态品质的体现。

深圳市工商联（总商会）副主席、深圳市政协委员、国际共生战略产业联盟执行理事长刘丹宁发言时表示，优秀的社会组织能够助力城市高质量发展，企业家应当联手搭建组织平台，为城市产业结构转型、创业者成长贡献力量与智慧。

成都市、长沙市、梅河口市、陇南市、浏阳经济技术开发区、重庆市涪陵区、陕西周至县等城市、园区以及百余家企业也参与了本次活动。

(责编：曹淼、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经