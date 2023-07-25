夜市千灯照老街，人间最美烟火气。2023年7月20日，在河南省商丘市虞城县，发展夜经济系列活动在该县马牧集老街举行，此举将有利于进一步扩大居民消费，提升小城经济新活力。

为改善城市环境，提升城市品位，满足群众多层次、个性化生活需求，凝聚城市记忆和文化内涵，该县筹划了马牧集老街文化系列项目。马牧集老街改造工程是虞城县百城提质建设重点项目之一，围绕河南省、商丘市提出的“以文化城、以业兴城、以绿荫城、以水润城”百城提质目标和虞城县“丰绿增水、兴业强文”发展理念，虞城县城关镇把马牧集老街改造提升作为百城提质突破口。

在该县马牧集老街，文艺节目汇演、非遗展演、老字号精品展、名优小吃荟萃、名优特产推销、模特走秀、“十大名吃、十大名品、名优特产评选”等精彩纷呈，电影纪念馆播放的电影《烈火金刚》、古虞民居瓦当博物馆收藏的一片片青色瓦当、非遗展馆展出的一个个传统技艺制作，让前来参观的市民纷纷称赞。同时，马牧集老街内的老婆饼、烧鱼块、麦仁驴肉、利民烧烤、解楼垛子羊肉等美食摊位烟火味十足，人头攒动，各摊位前站满了“逛吃”的市民，到处飘散着食物的香味和食客们的热情，夜经济的“烟火气”不断升腾。

在马牧集老街文化活动广场，演出在《谁不说俺家乡好》的悠扬唱段中拉开序幕，豫剧《包青天》《花木兰》等精彩戏曲节目轮番登场，演员们一丝不苟的表演，让在场的戏迷朋友听得如痴如醉、连声叫好。

在马牧集老街地摊前，“90后”摊主李文感受到“售罄”带来的快乐。“出摊不到2个小时，带来的提拉米苏蛋糕就卖光了。”李文兴奋地用手比划着，那种即时的成就感是之前生活中没有的，“没想到自己做的蛋糕，被这么多人所喜爱。”

当晚，马牧集老街现场气氛十分火爆，游人如织，既有慕名而来的外地游客，也有专门到现场体验的当地居民，人们在地摊前体验风味小吃，在非遗集市里寻找时代记忆，在音乐秀场边激荡飞扬青春，在灯火霓虹里感受夏日晚风……食在老街、游在老街、乐在老街。

夜市灯光璀璨、流光溢彩，各色亮眼的招牌灯光交错，马牧集老街的商铺为地摊摊主免费提供茶水，构筑夜间消费平台，激发夜间消费市场，做到特色与服务并重，努力让人气“聚”起来、小城夜晚“亮”起来。

据虞城县马牧集老街夜经济项目策划相关负责人表示，下一步，马牧集老街将继续提升品牌影响力，打造主题鲜明、个性彰显、特色突出的消费活动，丰富夜间消费供给，推动活动促消费、惠民生，营造有利于夜间经济发展的市场氛围，将虞城县的文态、生态、业态并重发展，使产业、就业、创业巧妙融合，使市民的高质量、高品质生活再上台阶，为虞城县经济发展注入新活力。（贾震）

(责编：曹淼、李源)

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