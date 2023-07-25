原标题：2023年公主岭市“盛夏金秋消费季”火爆开启

乐享清爽夏日，品味城市生活。7月22日，公主岭市“盛夏金秋消费季”活动启动仪式在华生购物中心盛大举行。活动旨在深入实施扩大内需战略，发展新型消费，创新消费场景，改善消费条件，进一步恢复和扩大消费，为全市经济稳增长提供有力支撑。

公主岭市举办这次活动，既是贯彻落实全省“盛夏金秋消费季”活动的重要内容，也是提振消费信心、促进县域经济加快发展的重要举措，更是让利于民、惠及百姓的具体行动。本次“盛夏金秋消费季”公主岭市通过多领域联动、多业态融合，从消费、服务、营销等多维度激发市场主体活力、延展消费链条、拉动市场消费。通过“盛夏金秋消费季”这一品牌引领，不断满足广大市民的消费需求。

“盛夏金秋消费季”活动期间，为提振消费信心，释放消费活力，公主岭市政府还将抢抓 “教师节”“中秋节”等重要节庆时点，结合传统节日历史文化和新消费节庆需求特点，鼓励商贸流通企业因时因势开展系列促销，繁荣活跃节日消费市场；紧抓“十一”“双十一”等黄金时间节点，依托线上商贸重点企业，投放消费券开展汽车、家电等大宗商品促销活动；扩大农村消费，鼓励开展线上或线下促销活动，支持汽车、家电等大宗商品下沉，丰富农村消费市场供给。

商务局副局长梁春雷表示，下一步，公主岭市将采用“政府+企业”模式，计划投放200万元消费券，组织线上汽车、家电、商超、餐饮等商贸企业持续开展促销活动，确保岭城经济实现新突破。

中国内地男歌手、艺术家、国家一级演员李玉刚在开幕式上为市民带来一场精彩绝伦的视听盛宴，把演出活动带到高潮，市民们在享受消费季带来优惠的同时，又享受到了艺术的魅力。

(责编：曹淼、李源)

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