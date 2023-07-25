原标题：建设国际消费中心城市主承载区！朝阳烟火气重燃的背后

今年5月，朝阳区实现社会消费品零售额248.5亿元，同比增速达44.8%；对全市社零额的增量贡献率达32.5%，拉高全市9.4个百分点。

“朝阳聚焦重点领域、重点项目、重点区域、重点时段和重点人群，同时提升消费环境，全力建设国际消费中心城市的主承载区。”朝阳区相关负责人说。

支持商业体错位发展

朝外大街历史悠久，最近却迎来了很多20岁上下的年轻人。吸引他们的是刚刚开启试运营的商业项目——THE BOX朝外丨年轻力中心。

站在THE BOX的门口，不羁的气息扑面而来。这是一座深灰色建筑，外立面是浓墨重彩的涂鸦，空中篮球场传来砰砰的击球声。室内主打马卡龙色，很多奇怪又可爱的商品让“00后”趋之若鹜。一家网红服装店有足足72个试衣间，周末还要排长队。

“我们专门研究了15到25岁的年轻人，发现他们的消费是基于爱好和社交的。”项目所属的盈展集团主席司徒文聪介绍，商场拿出大面积留白给艺术装置、快闪店，每隔几天就会更新，“消费者每次来逛，都会觉得不一样。”

眼下，项目日均客流近万人次。完全开业后，预计实现年销售额10亿元，每年举办200余场首秀、首演活动。

年轻人重返朝外大街，是商业赋予一个区域的魔力。在全市50多个商圈中，朝阳占到一半以上，数量如此之多，却因精准定位，而使得消费版图变得错落有致、层次分明。

“国贸、SKP是地标性的世界级商圈，辐射范围远超过北京。三里屯是潮流风向标，大悦城、蓝色港湾则受到年轻家庭的青睐。”朝阳区商务局相关负责人说，在梳理存量商业的基础上，政府部门引导企业瞄准空白做增量。比如今年将有十大商场开业，释放100万平方米的消费空间，THE BOX要想尽一切办法抓住“00后”，DT51则填补了京北高端商业的空白。

让艺术为商业带流量

暮色中的亮马河并未归于沉寂。周末晚8时，微演出开始了。

几位青年民乐演奏者登上游船，为大家带来了《花好月圆》《扬鞭催马运粮忙》等曲目，音乐飘荡在水岸之间，与水声、灯影交织交融。

今年以来，亮马河每月都举办不同主题的音乐节，还在水上巴士推出了烛光音乐会。40多场微演出将持续至7月底。

艺术能为商业营造一种浪漫高雅的氛围。全世界首家百货公司巴黎乐蓬马歇，在1857年就建立了第一家画廊；朝阳的侨福芳草地、SKP，更是京城首批引入艺术装置的商场。近年来，朝阳提出共建“时尚之城”，先后与北京服装学院、中央音乐学院、中国音乐学院等6家专业院校、院团签约。围绕商场开展时尚秀、音乐节，让商业的含义超出了“购物”，更成为一次难忘的文艺之旅。

除了艺术，体育运动也是流量密码。很多市民在亮马河第一次见到了皮划艇、桨板和电动冲浪板，忍不住下水开启自己的“奇幻漂流”。

与远郊的水上运动基地相比，亮马河是如此与众不同，融合了旖旎的都市风光和绝佳的地理位置。很多人慕名而来，痛快地下水玩儿一场，还能在附近寻觅美食。朝阳提出建设美食之城、茶香之城、咖啡之城、时尚之城，河畔有足足7家黑珍珠餐厅，包括日本菜、法餐、粤菜、意大利菜等，咖啡馆和茶馆更是有几十家。

两年来，亮马河周边总客流量增加了13%，重点商业项目销售额增幅超40%。

璀璨灯光开启夜经济

下班后，很多人选择约上好友购物、小酌。夜晚的繁华，正式接棒白天的烟火气。

对标国际一流都市，朝阳打造新兴消费场景，培育蓝色港湾—亮马河国际风情水岸、中骏世界城等多个“夜京城”特色消费地标，推进合生汇、华贸17街等建设“深夜食堂”特色餐饮街区。

朝阳的商业版图大致为“一横、一纵、一核”，即亮马河经济带、14号线商业带和北京CBD。璀璨的灯光大多围绕这些重点商圈而点亮，让消费者看到更美的夜京城。

在奥林匹克中心区、大望京、CBD，每逢重大节日会上演灯光秀；高碑店湖用互动科技AR秀重现千年运河风景。东三环核心段和长安街东延长线组成了“金十字”，眼下，长安街东延长线景观照明工程已完工，东三环景观照明正在招商……

舒适的消费环境，是衡量国际消费中心城市的重要标尺。为了提高外部交通的可达性，朝阳区协调京港地铁公司，每逢周五、周六，地铁14号线延迟运营，方便晚归的市民。

“各部门还联合打通了CBD、三里屯、SKP周边的道路微循环，让消费者不必担心堵车的问题。今年，还将重点改善大悦城附近的交通状况。”朝阳区相关负责人说。

(责编：曹淼、李源)

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