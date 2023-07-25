本报记者 刘 坤

原标题：17项措施激发民间投资新活力

7月24日，国家发改委发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作努力调动民间投资积极性的通知》（以下简称《通知》）。《通知》提出，力争将全国民间投资占固定资产投资的比重保持在合理水平，带动民间投资环境进一步优化、民间投资意愿进一步增强、民间投资活力进一步提升。

如何看待当前民间投资面临的形势？这次出台的促进民间投资政策主要有哪些新突破？我国采取哪些举措推动民间投资政策加快落实？国家发改委相关负责人围绕相关问题进行了回应。

民间投资占整体投资比重始终超过一半

民间投资作为民营经济的重要组成部分，是民营经济发展的重要环节。

国家发改委固定资产投资司司长罗国三介绍，党的十八大以来，我国民间投资总体保持稳定增长，活力不断增强。2022年，民间投资完成31万亿元，比2012年的15.4万亿元增长了约一倍。自2012年设立民间投资统计指标以来，民间投资占整体投资的比重始终超过一半，为稳定投资增长、促进经济发展发挥了重要作用。

罗国三表示，民间投资机制灵活、贴近市场，就业吸纳能力强。制造业投资中的民间投资占比始终超过70%，一直以来对提升制造业国际竞争力、发展实体经济、创造就业机会等，发挥着关键作用。同时，民营企业善于聚集创新资源开展投资，对推动经济转型升级、结构优化具有重要作用。

“但是去年以来，民间投资增长面临较大困难和下行压力。2022年，民间投资同比增长0.9%，占整体投资比重为54.2%。今年上半年，民间投资增速和占整体投资比重都有所下降。”罗国三说。

国家发改委固定资产投资司副司长、一级巡视员韩志峰认为，要辩证看待民间投资形势。当前，民间投资结构持续优化，一些领域民间投资显现了不少亮点。今年上半年，除房地产开发以外的民间投资同比增长9.4%，增速比全部投资高5.6个百分点；制造业民间投资增长8.4%，比制造业整体投资高出2.4个百分点，特别是清洁能源、电动汽车等领域民间投资比较活跃；基础设施民间投资增长15.6%，比基础设施整体投资高出8.4个百分点，呈现出较强的投资信心和投资动力。

“同时，我们也清醒认识到，当前民间投资仍面临一些问题。”韩志峰说，从投资信心看，受需求不足等问题影响，有的企业信心尚未完全恢复。从投资方向看，传统行业的增长空间受限，而对新兴行业，有的民营企业看不清、把不准发展趋势，投资方向不明。从准入门槛看，有些民营企业参与投资意愿较强的项目，还存在一些不合理的门槛限制。从要素获取看，民营企业融资难、融资贵的问题仍然存在，有的民间投资项目还受到用地、用能等关键要素制约。

支持民间资本参与重大项目

“《通知》从明确工作目标、聚焦重点领域、健全保障机制、营造良好环境4个方面，提出了17项有针对性的具体措施。”罗国三说，《通知》在项目推介、要素保障、问题反映、工作考核等方面，提出了一系列创新举措。

罗国三介绍，在项目推介上，推出“三清单一平台”。《通知》提出，各地方要全面梳理国家重大工程和补短板项目、重点产业链供应链项目、完全使用者付费的特许经营项目等3类项目清单，搭建统一的向民间资本推介项目平台，通过项目推介会和平台等公开发布项目信息，帮助民间资本更好了解和参与项目实施。

在要素保障上，建立“一库一机制”。《通知》提出，建立全国重点民间投资项目库，由发展改革部门筛选出符合条件的民间投资项目，提供给相关金融机构和有关部门，协调加强重点民间投资项目的融资和要素保障。

在问题反映上，搭建线上线下相结合的沟通渠道。《通知》提出，搭建民间投资问题反映和解决渠道，建立民间投资问题反映专栏，明确一批定点联系的民营企业，定期开展民间投资深度问卷调查，收集民间投资遇到的以罚代管、市场准入隐性壁垒、招投标不公正待遇等重点问题线索，并加快推动解决这些困难问题，形成问题线索“收集—反馈—解决”的闭环管理机制。

罗国三表示，在工作考核上，做到督导激励统筹推进。《通知》提出，建立促进民间投资工作调度评估机制，对有关工作进展及成效每月调度、每季通报、每年评估，层层压实责任，推动取得实效。同时，国家发改委准备设立中央预算内投资促进民间投资引导专项，努力完善有利于民间投资的良好环境。

优化民间投资项目融资支持

7月7日，国家发改委与7家银行建立投贷联动试点合作机制，通过在线平台与银行信贷系统互联共享，打通向金融机构共享项目信息渠道，支撑金融机构实现高效审贷，提升项目全过程监管的精准化水平。目前正在梳理拟推送给银行的民间投资项目清单，引导银行加大对民间投资的贷款支持力度。

罗国三介绍，国家发改委已制定了搭建民间投资问题反映和解决渠道的工作方案，从问题线索收集、分析研判、办理解决、督导激励等方面提出了具体措施。其中，线上问题反馈渠道将于近日开通。

“对收到的具体问题，我们将转请有关地方和部门推动解决。对收到的政策建议，我们将与有关地方或部门研究，及时吸收采纳，不断完善政策措施。”罗国三说。

罗国三表示，国家发改委将切实抓好《通知》贯彻落实，要求各地明确工作目标，有针对性地解决民营企业关心的实际困难和问题。同时，抓紧建立民间投资工作调度评估机制，推动民间投资实现高质量发展。

(责编：杨曦、陈键)

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