二季度天猫新入驻商家同比增长75% 淘天或将加力扶持品牌商
2023年07月25日08:56 | 来源：环球网
小字号
原标题：二季度天猫新入驻商家同比增长75% 淘天或将加力扶持品牌商
记者从淘宝天猫方面获悉，天猫二季度新入驻商家数量同比增长75%，超过去年上半年新商数量。
其中，二季度入驻天猫的新商家热门TOP5品类为，消费电子、服饰时尚、家装、食品、家居。在商家类型上，45%为产业带品牌，20%为新消费品牌，如“重返未来1999“、13DEMARZO、零刻、沃朗森等，其他为内容IP、MCN、买手店等。
这批天猫新商家中，成交规模突破1000万元的有近30个，突破100万元的近700个。
据淘天集团内部人士透露，针对天猫商家增长势头，淘天品牌发展中心连续两天闭门讨论天猫商家成长策略。淘天品牌业务发展中心总裁奥文提出，要在品类规模和用户增长上重点发力。
近期，天猫先后发布“品牌繁荣计划”、“蓝星计划”等一系列商家政策。如天猫“蓝星计划”，为2023年7月到9月底成功入驻的天猫商家，提供最高5万元的经营激励金，用于3个月店铺佣金抵扣；此外，为新入驻商家，提供从入驻到经营的1对1专属服务；同时为新店提供搜索、短视频等专属流量扶持。
(责编：曹淼、李源)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 国家发改委：增强民间投资积极性 推动民间投资高质量发展
- 人民网北京7月24日电 （记者许维娜、实习生陈梓瑶）民间投资是扩大有效投资、扎实稳住经济不可或缺的重要环节。为持续增强民间投资意愿和能力，推动民间投资高质量发展，近日，国家发展改革委发布《关于进一步抓好抓实促进民间投资工作 努力调动民间投资积极性的通知》（以下简称《通知》）。…
- 评论
- 关注