7月20日，由国际金融论坛（IFF）、美国高盛集团和保尔森基金会牵头，20多家全球各行业领先企业参与的中美绿色金融工作组在北京举行了主题为“气候投融资—政策、实践和案例”的高级别研讨会。参加研讨会的专家以及深度开展气候变化应对研究的各行业头部企业均表示，中国在参与全球气候变化应对相关标准制定和推广最佳实践方面能够发挥重要作用。

本次研讨会围绕国家气候投融资政策、实施与试点建设，金融机构气候投融资实践与创新，以及企业低碳减排案例等议题进行了深入探讨，进一步加强了中国、美国以及欧洲的金融机构和企业在气候投融资方面的交流与合作。

国际金融论坛（IFF）副理事长兼秘书长、世界银行前副行长祝宪在开幕致辞中表示，本次研讨会旨在通过交流和讨论，促进对中国气候投资政策的了解，推动中国气候投融资的创新及行业最佳案例的交流和分享。祝宪指出，当前国际形势复杂多变，进一步加强全球气候投融资合作显得十分迫切和重要。

高盛 (中国) 证券有限责任公司董事长范翔指出，全球携手应对气候变化已经刻不容缓，但在应对气候变化的过程中风险与机遇并存。高盛的研究显示，中国在应对气候变化方案方面已经走在了全球前列，全球有65%的气候应对解决方案，特别是涉及清洁能源和供应链安全的方案大多是由中国提出的。中国在实现“双碳”目标的过程中，可以创造价值16万亿清洁技术基础建设的投资机会和4000万的新增就业岗位，这对经济发展将产生巨大推动作用。

保尔森基金会高级顾问兼绿色金融中心执行主任孙蕊表示，支持创新低碳技术的商业化，推动经济高质量发展，仅靠政府资金是远远不够的，需要更多民间资本的踊跃参与。希望通过加强可持续投资领域的国际合作与交流，梳理市场化解决方案的最佳实践，推动更多资本投入到可持续金融市场的发展。

原中国银保监会一级巡视员叶燕斐对金融监管部门引导金融机构支持应对气候变化的相关政策进行了深入解读，并指出应对气候变化中存在巨大的市场机遇。他说：“仅就建筑领域而言，如果将现有建筑进行零碳改造，每平方米投资要超过3000元。全国有1000多万平方米的此类建筑，如果到2060年前完成改造，需要超过300万亿人民币的投资。这是一个前景巨大的市场。”

绿色金融工作组多家成员机构在本次研讨会上介绍了本单位在应对气候变化方面的主要业务，以及参与相关规则制定和实践的成功案例。

(责编：曹淼、李源)

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