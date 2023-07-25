原标题：国内首台氢能源地铁作业车下线

氢能源地铁施工作业车。受访单位供图

科技日报讯 （记者吴纯新 通讯员廖梦茹）7月21日，记者从中铁武汉电气化局获悉，国内首台氢能源地铁施工作业车在湖北襄阳下线。与传统燃油作业车相比，该车全生命周期可累计减少碳排放225吨。

这台氢能作业车采用氢燃料电池与锂电池混合动力系统提供牵引动力，设计时速80公里。一次加氢30分钟，即可让该车连续运行32小时。同时，该车运行时不用架设取电网，没有废气和噪声，可被广泛应用在地铁、隧道、矿山等作业领域。

“氢能具有零排放、无污染、能量密度大等优势，被广泛认为是最具应用前景的清洁能源之一。”中国城市轨道交通协会副会长丁树奎认为。当前，全国地铁运营里程已达1万公里，在建里程6000多公里。地铁施工、运维车辆正在加速推广普及新能源车，市场前景巨大。国内首台氢能源地铁作业车的下线，对于推动行业绿色创新具有积极意义。

据介绍，该车由中铁武汉电气化局与西南交通大学科技成果转化企业四川荣创新能公司联合研制。而襄阳作为全国新能源汽车产业聚集区、湖北先行区新能源新材料产业前沿阵地，拥有湖北首条氢燃料电池示范性生产线项目、百亿级氢能项目建设优势，可为氢能源作业车的规模化发展提供肥沃土壤。

(责编：杨曦、陈键)

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