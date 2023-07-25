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原标题：我国新网络通信标准获国际电信联盟立项

科技日报北京7月24日电 （记者华凌）记者24日从国网智能电网研究院获悉，近日，由国网智能电网研究院牵头提交的标准提案 “基于IPv6转发平面的分段路由（SRv6）网络性能监测方法”正式获得瑞士日内瓦国际电信联盟批准立项。

据了解，基于IPv6转发平面的分段路由是当前国际网络通信领域的热点技术，也是算力网络的关键技术之一，可为新型电力系统中海量分布式资源云边端协同聚合调控提供确定性承载，为未来能量流与信息流联合调度提供技术支撑。

据国网智能电网研究院电网数字化技术研究所所长吴军民介绍，基于IPv6转发平面的分段路由技术，结合了IPv6简洁易扩展的特质和软件定义网络优势，通过灵活的IPv6头部字段扩展实现承载业务服务质量的智能识别；通过软件定义网络控制/转发平面的分离，将承载业务的通信路径翻译成沿途网络设备一系列转发指令，最终实现网络可编程，满足业务的定制化需求。

“通信通道性能监视是SRv6网络的基本功能，可以帮助网络运维人员实时定位业务传输过程中的通信性能劣化/故障发生位置，并为网络优化提供基础数据支撑。”吴军民表示，本次立项的标准定义了SRv6网络性能监视框架及监测方法，支撑对实时控制、海量采集、计算密集等典型业务承载通道的全景监测，提升通信网络的可视化程度，是SRv6网络全面部署应用的重要依据及纲领性文件。

(责编：杨曦、陈键)

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