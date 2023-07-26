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安徽文旅惠民消费季清凉避暑主题活动启动

2023年07月26日08:21 | 来源：新华网
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原标题：安徽文旅惠民消费季清凉避暑主题活动启动

　　 为持续推广“520”安徽文旅惠民消费季品牌，全力打造长三角区域夏日旅游休闲清凉避暑地，7月22日，由安徽省文化和旅游厅、安徽省气象局、六安市人民政府主办的安徽文旅惠民消费季 清凉避暑主题活动在六安市金寨县天堂寨风景区启动。

　　 启动仪式上，六安市文旅局发布了清凉避暑线路产品；安徽省气象局发布了安徽避暑旅游休闲目的地清凉指数；安徽省文旅厅发布了安徽特色清凉避暑旅游地图。

　　 同时，宣城市绩溪县伏岭镇、安庆市潜山市龙潭乡、池州市贵池区九华天池景区、黄山市黟县美溪乡等10家“安徽避暑旅游休闲目的地”被授牌。

　　 近年来，金寨县坚定发展旅游产业，依托特色旅游资源，加快促进红色旅游、生态旅游、休闲文化旅游等旅游产品发展。以AAAAA级景区天堂寨为龙头，加强旅游规划，加快景区升级改造，着力打造旅游文化品牌，实现旅游富县、旅游强县。（马雨薇）

(责编：曹淼、李源)
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