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茶油+音乐  攸县点燃夏夜文旅消费经济

2023年07月26日08:23 | 来源：新华网
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原标题：茶油+音乐， 攸县点燃夏夜文旅消费经济

7月22日晚，攸县“攸爱之夜 油你真好”大型演唱会在株洲市生物工程中等专业学校体育场举行。

观众对于演唱会的反响热烈。游客刘女士说：“这个演唱会不仅让我知道了攸县和攸县的茶油，还看到了攸县的风景。如果攸县下次举办这样的活动，我还会再来。”攸县本地人李先生则希望家乡能多举办类似的活动，宣传家乡的农特产品，吸引外地的游客来攸县游玩，借此吸引越来越多外出工作的本地青年返乡创业，建设美丽家乡。

据悉，本次“攸爱之夜”演唱会是攸县首个结合茶油产业的音乐文化品牌，旨在将攸县特色文化与攸爱茶油品牌相结合，通过大型演唱会的形式，展示攸县的文旅魅力和茶油产业的发展成果。

近年来，在县委、县政府的积极推动下，攸县油茶产业遵循“做大基地、做响品牌、做强企业、做优产业”的思路，鼓励油茶企业精深加工，培育本土品牌，油茶产业综合年产值达19亿元以上。下一步，攸县将以本次演唱会为契机，进一步抓好核心景点、配套设施和旅游功能建设，深挖文化内涵、推动深度融合，做强做优景区和旅游业态、做响旅游品牌、做实文旅市场，助推攸县文旅经济高质量发展。（黄星 付红辉 刘与晗）

(责编：曹淼、李源)
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