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不断做大经贸合作蛋糕——

第7届中国-南亚博览会将举行

本报记者 张翼
2023年07月26日08:43 | 来源：光明日报
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原标题：第7届中国-南亚博览会将举行

　　 第7届中国-南亚博览会将于8月16至20日在云南昆明举办，由商务部和云南省人民政府共同举办，是今年中国同南亚国家重要的经贸交流活动之一。国新办25日举行新闻发布会，商务部副部长李飞和云南省副省长杨斌及相关负责人介绍了第7届南博会以及中国同南亚地区经贸合作的有关情况。

　　 今年是“一带一路”倡议提出十周年，也是南博会举办的第十个年头。李飞告诉记者，近年来，我们同南亚国家一道，秉持开放、合作、包容的精神，推进“一带一路”倡议同南亚国家发展战略对接，深入开展经贸合作，取得了一系列成果。

　　 2013年首届南博会召开的时候，中国和南亚国家贸易总额不足千亿美元，2022年中国和南亚贸易总额已接近2000亿美元，年均增长率高达8.3%。中国是南亚国家的主要贸易伙伴，已连续多年成为巴基斯坦、孟加拉国、马尔代夫等国最大贸易伙伴。南亚国家的水产品、茶叶、坚果等对华出口不断增加，深受中国消费者的喜爱。

　　 中巴经济走廊累计为巴基斯坦带来了254亿美元的直接投资，创造了19.2万个就业岗位，新增6000兆瓦电力，510公里高速公路和886公里国家核心输电网。斯里兰卡建成首条高速公路，孟加拉国建成卡纳普里河底隧道，马尔代夫建成历史上首条跨海大桥，尼泊尔博克拉国际机场建成运营，这些都是中国同南亚地区经贸合作的一张张亮丽名片。

　　 李飞表示，下一步，将继续以双方领导人战略共识为引领，深入推进“一带一路”倡议，以高标准、惠民生、可持续为目标，聚焦重点，深耕细作，不断做大经贸合作蛋糕，挖掘新的合作增长点，推动中国与南亚国家经贸关系迈上新台阶。

　　 南亚博览会的前身是“南亚国家商品展”，始于2007年，给南亚商品提供了专门的推广平台。经过16年的发展，南博会已成为集货物贸易、投资促进、旅游合作和文化交流为一体的综合性博览会平台，为中国和南亚国家扩大与其他国家和地区经贸、人文交流搭建了重要桥梁。

　　 杨斌介绍，本届展会设15个展馆，将举办14场会期活动。目前，已有60多个国家和地区表达了参会参展的意向。商务部和云南省政府十分重视本届展会，秉承“务实、绿色、智能、便利、安全、节俭”理念，将以一流的服务、一流的环境、一流的生态迎接四海宾朋、五洲客商的到来。

　　 近年来，云南在推进开放发展中取得了明显成效，与南亚、东南亚国家建立了11个多双边合作机制，与南亚、东南亚国家通航城市数量居全国首位，与37个国家建立了106对友城关系，形成了自由贸易试验区、跨境经济合作区、综合保税区、边境经济合作区、各类口岸，以及南博会等多个平台支撑的沿边对外开放的矩阵体系。2022年，云南省地区生产总值28954亿元、增长4.3%，外贸进出口增长6.3%。

　　 商务部亚洲司司长王立平表示，中国和南亚国家经济总量占全球五分之一，这里不仅是全球最大的新兴市场，也是世界经济增长最快、最富活力的地区，贸易投资活跃，合作潜力不断释放，已初步形成“你中有我、我中有你”的产业链供应链体系。中方愿与南亚国家一道，共同构筑安全稳定、畅通高效、开放包容、互利共赢的区域产业链供应链体系。

　　 一是提升便利化水平。中方愿与各方共同落实好中巴自贸协定第二阶段降税安排，亚太贸易协定第二修正案，与马尔代夫、斯里兰卡、尼泊尔、孟加拉等国加快自贸建设。与孟加拉国、尼泊尔等国家共同落实好其98%税目输华产品零关税待遇，推动本地区贸易投资便利化水平不断提高，为区域产业链供应链稳定、融合发展提供更有力的制度保障。

　　 二是共创良好营商环境。中方愿与南亚国家共同维护国际经贸规则，加强对话协调，增进相互信任，坚定合作信心，提升区域内物流效率，破除贸易投资壁垒和不合理限制，打造公平、透明、非歧视的营商环境。

　　 三是不断创新发展动能。深入落实与尼泊尔和孟加拉国签署的投资合作备忘录，与巴基斯坦的数字合作、电子商务合作备忘录，提升能力建设，推动技术革新，拓展新的合作领域，加快建设富有韧性的区域产业链供应链体系。

(责编：杨曦、陈键)
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