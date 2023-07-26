原标题：一百零二个中央部门将公开二○二二年部门决算

本报北京7月25日电（记者鲁元珍）财政部、民政部等中央部门25日公开了各自的部门决算，这是各中央部门连续第13年向社会公开部门决算。财政部相关负责人表示，今年预计有102个中央部门向社会公开决算，与2021年度部门决算公开部门保持一致。

今年的部门决算公开表包括收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表、财政拨款收入支出决算总表、一般公共预算财政拨款支出决算表、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表等9张报表，涵盖部门收支总体情况以及财政拨款收支情况。

财政部相关负责人指出，与上年度相比，今年中央部门决算公开内容有以下变化：一是完善“三公”经费信息公开，将《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》修改为《财政拨款“三公”经费支出决算表》，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款，“三公”经费支出数在与全年预算数对比的基础上，增加与上年决算数的对比说明。二是深化项目绩效信息公开，中央部门继续加大绩效信息公开力度，增加了项目绩效自评结果公开数量。三是积极稳妥推进部门所属单位决算公开，根据有关规定和要求，今年中央部门公开决算后，还将继续指导督促所属单位认真履行主体责任，依法依规公开单位预算。

在绩效评价方面，今年随同中央决算向全国人大常委会报送的项目绩效自评表的数量增长到699个，比上年增加113个，更加充分地展示了预算资金的产出和效果，有利于促使各部门重视财政资金使用绩效，有利于提升政府部门的公信力和透明度。同时，今年财政部选择40个重点项目绩效评价报告，报告数量比上年增加4个，涉及资金500多亿元。今年提交的绩效评价报告涵盖科技、教育、卫生健康、农业农村等多个领域。

中国财政科学研究院原副院长白景明表示，今年三公决算表的变化更加全面地反映三公支出的资金来源，绩效评价信息、决算信息更为全面，充分反映积极的财政政策如何加力提效。中国社会科学院财经战略研究院财政审计研究室主任汪德华分析，持续加大部门绩效信息公开力度，一方面是打造透明政府的必要之举，另一方面可以通过倒逼机制，让相关部门及其下属单位更加重视提升工作绩效。下一步应进一步用好公开信息，让对部门的公开监督落到实处，打造透明政府、阳光财政。

(责编：杨曦、陈键)

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