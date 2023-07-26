本报记者 王建宏 张文攀

原标题：产业越来越有“科技范儿”

【一线讲述】

7月的一天清晨，六盘山畜牧兽医工作站院内的四柱栏里绑定了一头安格斯母牛，周围挤满了群众，一场生动的现场技能免费培训开始了。

“今天示范讲解牛得病如何进行灌药和肌肉注射，我们要把牛头抬起偏向一侧进行灌服，操作时要缓慢防止呛到气管……”我一边讲解，一边示范指导。

在畜牧站，这样的培训班常年都有，就连周边大湾乡、香水镇的养殖户也跑来参加，受益的群众越来越多。每当看到为掌握养殖技术来学习的村民，我心里十分高兴。

乡村振兴，科技先行。在西海固，养殖是老传统。不过，过去“养猪为过年、养鸡为花钱、养牛为种田”，谈不上什么科技方法，都是凭着经验摸索、自由生长。后来，眼看着养牛有了赚头，有的养殖户开始扩大规模，三五头、十来头，孩子的学费、老人的医药费都系在牛身上，可养殖技术还是跟不上。我常年走村入户，经常碰见农户因养牛犯难，这家的犊牛生长慢，那家的育肥牛出栏时间长，还有牛胀肚处理不及时死掉的，养殖户大多束手无策，甚至遇上疫病就赔个精光。

科学技术必须推广到“最后一公里”。基层农业技术服务站就是帮助农民解决生产中的技术难题的，于是我们建立了固定的农技推广制度，每月都有技术人员走村入户，手把手讲给农民听、做给农民看、带着农民干。

记得6年前，泾源县引进一批纯种安格斯牛，农技人员大力宣传推广新品种、新技术，六盘山镇什字村养殖户张国斌抱着试试看的态度，把家中的两头黄牛换成5头安格斯牛。在畜牧专家手把手指导培训下，慢慢地，老张学会了牛的常见病预防治疗，饲料搭配更加科学，邻居家养牛遇到问题也常请他去看看。老张通过养牛增加了收入，还翻新了房子、买了小汽车。

同样在六盘山镇，刘沟村的村民邵相相，通过学习精细化饲养、标准化管理，现在都配上了全日粮混合机、称重机、自动配料机、运动项圈等饲养设施，养殖一下子迈入了现代化。

通过技术推广，越来越多养殖户成了既懂技术又会实践的“土专家”。科技不仅改变了人们的生产生活方式，也带来了产业的提质增效。如今，咱们六盘山区的黄牛肉、冷凉蔬菜等“原字号”“老字号”产品名声大噪，走向了大江南北的市场。

当然，农业特色产业的发展和科技创新还有很多不足和短板，我们将继续加大培训力度，努力把先进的农业技术送到田间地头、牛棚羊舍，让科技的种子在乡村结出更多硕果。

(责编：杨曦、陈键)

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