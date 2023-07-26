马爱平

原标题：我国目前种猪自给率在百分之九十以上

俗话说，“猪粮安天下”。近年来，在我国的肉类消费结构中，猪肉在畜禽肉类的比例一直维持在50%以上。日前，有微博网友热议：我国种猪自给率是多少？生猪种源是否可控？7月25日，相关专家在接受科技日报记者采访时表示，我国目前的种猪自给率在90%以上，生猪种源基本可控。

我国一直有养猪的传统，猪肉是我国最主要的动物蛋白源之一，生猪种源能不能自主可控，关系着国家粮食安全和国计民生。

“我国现在每年大约需要4000万头母猪，在我国生猪‘金字塔’繁育体系中，这4000万头母猪是由祖代（GP）纯种猪生产的，GP种猪由曾祖代（GGP核心群）生产，最顶端的GGP种猪，需要约15万头，近5年我国平均每年进口GGP种猪10000头，仅占我国种猪更新需要量的10%。”黑龙江省农业科学院研究员刘娣在接受记者采访时表示，可以说我国90%的GGP种猪和GP种猪更新都是靠自主选育，种猪基本可以做到自给。

为了确保生猪种源自主可控，我国吹响了种猪育种的“集结号”。

1993年根据农业部文件精神，我国成立了大白猪、长白猪、杜洛克猪育种协作组，从此拉开外种猪联合育种的序幕。

“此后，1998年全国畜牧兽医总站成立了全国种猪遗传评估工作小组。2000年全国畜牧兽医总站颁布了‘关于印发《全国种猪遗传评估方案（试行）》的通知’，对我国种猪遗传评估测定性状、测定数量及统一遗传评估方法等进行了规范，为今后区域及全国计算机联网和信息共享，建立种猪的遗传联系，实现全国种猪联合育种奠定基础。”中国农业科学院北京畜牧兽医研究所研究员王立贤告诉记者。

2009年农业部启动《全国生猪遗传改良计划（2009—2020）》，加快生猪遗传改良进程，开展种猪自主选育与新品种培育，增强种猪自给能力，提高我国养猪业可持续发展能力。2010年8月30日，国家生猪核心育种场遴选现场评审正式启动。

“如今，我国共有94家瘦肉型猪国家核心育种场、10家地方猪（培育品种）国家核心场、8家国家核心种公猪站，有力提高了我国种猪育种效率。”王立贤指出。

2021年开始，农业农村部发布实施《全国畜禽遗传改良计划（2021—2035年）》，继续推进种猪育种。

“目前我国种猪的主要生产性能与国外存在10%—30%的差距。与此同时，所有的国家都在对瘦肉型猪的产肉性能进行改良，国际种猪育种竞争的本质就是产肉效率改良速度的竞赛，要想追上国外顶级水平，我国的改良速度必须要比国外更快。当前我国头部种猪企业的育种体系仍然不够完善，基因组育种新技术应用面还不够大，加之疫病环境复杂，这无疑对我国的育种效率产生不利影响。”王立贤指出。

刘娣建议，真正实现生猪种源自主可控，首先还是要做好基础性工作，踏实做好性能测定、种猪选育，这是育种的基础。其次，在智能测定技术与设备，高效精准育种设计，全产业链大数据智能采集，全基因组选择与基因编辑技术应用，重大疫病清除技术，中国地方猪种资源保护、研究和利用等方面，我们也都需要进行集中攻关。

(责编：杨曦、陈键)

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