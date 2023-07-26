都芃

原标题：我国最北端核电站3号机组穹顶吊装就位

图为徐大堡核电项目3号机组穹顶吊装就位。中核集团供图

科技日报北京7月25日电 （记者都芃）25日，随着工程现场总指挥一声令下，经过一系列高精度动作，国家重点能源项目、我国最北端核电站徐大堡核电项目3号机组顺利实现穹顶吊装就位，标志着该机组从土建施工高峰全面转入安装阶段。

钢制安全壳是核反应堆厂房的重要屏障，其穹顶是保证核反应堆厂房完整性和密封性的重要组成部分，穹顶吊装是核电工程建设重要的里程碑式节点。

吊装当天，2600吨履带式吊车在工作人员的精准操控下，缓缓将穹顶吊离地面，经过起钩、提升、变幅、旋转、行走、下降、落钩等一系列高精度动作，穹顶最终在安全壳上平稳落钩。整个过程安全、有序、可控，吊装精度落位角度线偏差控制在±3毫米。

本次穹顶吊装过程具有整体吊、物项多、总重大、精度高等特点。吊装设备包含钢衬里结构、支撑笼架、部分钢筋和预应力导管、全部贯穿件、加强板、内部钢结构、设备支吊架、喷淋系统、照明系统、消氢装置、换热器设备、探测设备等，总重量达739.016吨。

作为全球核能合作典范，徐大堡核电项目3、4号机组被寄予打造核安全领域全球标杆的厚望。项目建成后，两台机组预计每年发电量可达160亿千瓦时以上，相当于每年节约燃煤量约570万吨，减少二氧化碳排放量1680万吨，约等于11万公顷森林1年的吸收量，对保障我国能源安全、优化能源结构具有积极作用。

(责编：杨曦、陈键)

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