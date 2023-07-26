人民网北京7月26日电 （记者章斐然、葛泰佚）近日，人民网“一带一路”全媒体报道组来到希腊克里特岛的伊拉克利翁市采访。克里特岛是希腊的第一大岛，位于希腊南部，是爱琴海中最大的岛屿，地理上与南边的非洲大陆隔海相望。由于此地曾发掘出公元前10000年-公元前3300年的新石器文化遗迹和约公元前2850年-公元前1450年的米诺斯王宫遗址，被认为是欧洲最早的古代文明“米诺斯文明”的发源地。该地也凭借丰富的文化资源成为来希腊旅游的观光客的重要目的地之一。

7月中旬至8月是欧洲人集中度假的时间。在伊拉克利翁市威尼斯式码头附近，晚上10点，沿着海岸开设的海鲜餐馆仍宾客满座。报道团在码头附近还发现了一家中国餐馆。据了解，经营餐馆的夫妇俩来自浙江青田。据介绍，当天他们接待了3桌中国游客，“生意不错”。

据悉，旅游业是希腊国民经济的重要支柱。2022年希腊旅游业强劲复苏，接待游客2780万次，同比增长89.3%，旅游业总收入达176亿欧元，同比增长67.9%。同期，希腊经济增长5.9%，国内生产总值达1921亿欧元。近年来，希腊政府积极推行经济和社会改革，大力吸引投资，正逐渐摆脱2009年希腊主权债务危机带来的影响。