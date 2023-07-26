人民网北京7月26日电 （记者赵竹青）7月26日，全球碳盘点卫星遥感研讨会在北京召开，由中国科学院组织编写的《全球人为源碳排放与陆地生态系统碳收支遥感评估科学报告》（简称《全球碳排放与碳收支遥感评估科学报告》）发布。报告显示，全球陆地生态系统碳吸收能力持续增强，基于卫星的同化反演结果表明，过去10年全球陆地生态系统平均每年吸收了137亿吨二氧化碳，其中中国陆地生态系统每年吸收了13亿吨二氧化碳，约占全球十分之一。

报告由中国科学院空天信息创新研究院（空天院）牵头，南京大学、西北农林科技大学、中国科学院南京土壤研究所、生态环境部卫星环境应用中心等国内相关优势单位和骨干力量共同开展，针对全球碳计划评估中碳收支不确定性最大的化石燃料与工业碳排放、土地利用碳排放、陆地生态系统碳汇共三个分量，部署了11个相关专题。

报告显示，全球温室气体排放并未得到有效控制，过去10年大气二氧化碳浓度以平均每年增长约千分之六的速度持续升高，即便在新型冠状病毒肺炎疫情期间，全球二氧化碳浓度升高的趋势仍未显著降低。过去40年，全球森林的加速损毁趋势并没有得到遏制，森林面积持续减少，全球土地利用变化平均每年产生约32亿吨二氧化碳的排放量，是仅次于化石燃料碳排放的第二大排放源。其中，中国实施了大规模植树造林生态工程，中国土地利用变化为净碳汇效应、每年固定了近4亿吨二氧化碳，有效降低了全球土地利用碳排放。全球陆地生态系统碳吸收能力持续增强，基于卫星的同化反演结果表明，过去10年全球陆地生态系统平均每年吸收了137亿吨二氧化碳，其中中国陆地生态系统每年吸收了13亿吨二氧化碳，约占全球十分之一。全球陆地土壤有机碳储量也呈逐渐增加趋势，过去40年全球土壤每年吸收了约13亿吨二氧化碳，其中中国实施了大规模保护性耕作和生态管理举措，中国土壤固碳速率最高、约占全球四分之一。

卫星遥感正在成为新一代、国际认可的全球碳盘点方法，可定量监测人类活动或生态系统与大气间二氧化碳的交换情况。报告显示，中国碳卫星不仅可以实现全球大气二氧化碳浓度的高精度观测，还可以同化反演全球和主要国别的净碳通量，即陆地与大气之间的二氧化碳净交换量。当国别或全球尺度的净碳通量等于或小于零时，就达到了国家或全球碳中和目标。经过中国碳卫星同化优化计算的全球净碳通量估算偏差大幅缩小，将年净碳通量估算偏差从43亿吨二氧化碳降低到4.7亿吨。

中国科学院院士、空天院院长吴一戎介绍，在国家重点研发计划项目支持下，我国将于2025年发射下一代碳卫星，可以更高精度、更高效率地监测全球大气二氧化碳浓度，将进一步提高我国国产卫星在大气温室气体浓度、人为源碳排放、陆地生态系统碳汇等方面的监测能力，为全球碳盘点和国家“双碳”战略目标提供中国自主的科学数据。

(责编：赵竹青、吕骞)

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