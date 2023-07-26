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我国高速电力线载波技术获突破

2023年07月26日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电 （记者赵竹青）中国能源研究会近日公布首届能源行业高价值专利（技术）成果评选名单，共评出核心型高价值专利10件、重要型高价值专利40件、高价值专利89件，其中“高速电力线载波通信成果转化典型案例”入选核心型高价值专利，标志着我国高速电力线载波技术（HPLC）取得重要突破。

据了解，电力线载波通信是利用电线来发送和接收信号的通信技术，在国际上多用于电力抄表。尽管电力线载波通信技术具有无须布线、成本低廉等优点，但电力线信道中存在高强度的噪声、干扰、多径和衰落，通信性能一直受到调制方式及信道的制约，因此难以支撑基于高速、稳定传输的深化应用业务。

中国电力科学研究院计量所采集室主任祝恩国介绍，该院针对传统电力线载波的痛点，突破时频分集拷贝、时序优化、多网络协调等关键技术，形成高速电力线载波技术体系。项目团队提出基于正交频分复用的高速电力线载波通信方法，解决电力线信道中存在高强度的噪声、干扰、多径和衰落问题；设计高速电力线载波测试体系及测试系统，为高速载波产品提供检测手段。项目成果实现了3.7亿电力用户电表的高速稳定通信，并依托相关核心技术专利实现成果转化3.9亿元。

(责编：赵竹青、吕骞)
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