人民网北京7月26日电 （记者杜燕飞）中国电力企业联合会（以下简称中电联）25日发布的《2023年上半年全国电力供需形势分析预测报告》（以下简称《报告》）显示，今年上半年，全社会用电量4.31万亿千瓦时，同比增长5%，增速比上年同期提高2.1个百分点。预计全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右，其中下半年全社会用电量同比增长6%至7%。

“用电量是经济发展的‘晴雨表’。”中电联统计中心主任王益烜表示，上半年全社会用电量同比增长5%，反映出上半年经济总体恢复向好的势头。一、二季度，全社会用电量同比分别增长3.6%和6.4%，电力消费增速变化趋势与国内生产总值增速变化趋势总体一致。

上半年用电数据折射出经济恢复向好

《报告》显示，上半年第一产业增加值同比增长3.7%，第一产业用电量同比增速达12.1%，用电量增速明显高于增加值增速，反映出农业生产、乡村产业各领域电气化改造在持续推进。特别是畜牧业加快转型升级建设，用电量持续快速增长，上半年用电量增速达到18.5%。

制造业方面，高技术及装备制造业用电量增速领先。“上半年，全国规模以上制造业增加值同比增长4.2%；制造业用电量同比增长4.3%，用电量增速比上年同期提高3.6个百分点。其中，高技术及装备制造业上半年用电量同比增长8.1%，超过制造业整体增长水平3.8个百分点，反映出当前制造业产业转型升级继续推进。”王益烜说，部分新兴产业用电量高速增长。比如，光伏设备及元器件制造业用电量同比增长76.7%、新能源车整车制造用电量同比增长50.7%、风能原动设备制造用电量同比增长34.7%。

与此同时，消费也呈现稳步恢复的态势。先看生产端，《报告》显示，消费品制造业用电量增速从一季度的下降1.7%转为二季度增长7.1%，上半年累计用电量增速回升至3.0%，反映出当前终端消费市场延续逐步恢复态势。消费品制造业中，用电量同比正增长的子行业数量从一季度的3个上升至二季度的11个，上半年累计用电量正增长的子行业数量上升至9个。再看消费端，《报告》指出，上半年第三产业增加值同比增长6.4%；第三产业用电量同比增长9.9%，比上年同期增速提高6.7个百分点，反映出当前服务业已基本恢复至疫情前的较快增长势头。分季度来看，一、二季度第三产业用电量同比分别增长4.1%和15.9%。

王益烜认为，拉动二季度第三产业用电量快速增长的主要有两方面因素：一是去年二季度的低基数因素影响；二是今年以来随着疫情影响逐步消除，服务业经济呈稳步恢复态势。其中，接触型聚集型服务业用电形势明显改善，上半年租赁和商务服务业、住宿和餐饮业增加值增速超过10%，这些行业的用电量增速也均超过了10%。

“综合来看，全社会用电量同比提高较多，国民经济总体处于恢复向好势头。第一产业用电量持续快速增长，农业农村经济活力较强；制造业用电形势稳中有升，产业结构转型升级趋势明显；服务业用电量较快增长，接触型聚集型服务业形势明显改善。”王益烜说。

综合施策做好用电高峰期电力保供工作

对于下半年电力供需情况，《报告》指出，综合考虑宏观经济、夏季气温、上年基数等因素，预计全年全社会用电量9.15万亿千瓦时，同比增长6%左右，其中下半年全社会用电量同比增长6%至7%。

中电联秘书长郝英杰表示，经济恢复向好叠加夏季全国大部地区气温接近常年到偏高，预计夏季全国最高用电负荷比去年增加8000万千瓦至1亿千瓦。今年迎峰度夏期间，预计全国电力供需总体紧平衡，其中，华东、华中、南方区域高峰时段电力供需形势偏紧，华北、东北、西北区域电力供需基本平衡。

“电力供需形势受电力供应和需求多方面因素交织叠加影响，给电力供需形势带来不确定性。近年来我国电力负荷‘冬夏’双高峰特征日趋明显。全国有10余个省级电网夏季降温负荷占最高用电负荷比重超过40%，少数省份降温负荷比重超过50%，气温对用电的影响越来越突出。”中电联统计中心副主任蒋德斌表示，要从供需两侧协同发力，进一步挖潜，以保障用电高峰期的电力系统安全稳定运行。

为此，《报告》建议，要综合施策做好用电高峰期电力保供工作，精细做好电力供需动态监测和分析预警，多措并举提升电力供应保障能力，加强电力负荷管理，挖掘需求侧资源；保障煤电企业健康发展以发挥煤电保供基础作用，确保电力燃料的“量”“质”“价”；完善电价形成机制，合理疏导煤电成本。做好重点区域重点时段电煤保供，加大对煤电企业纾困的政策支持力度；促进新能源高质量发展，科学合理提升新能源消纳空间，完善新能源市场交易机制，科学推动新能源入市。推动电力辅助服务市场建设，合理疏导辅助服务费用。

(责编：罗知之、吕骞)

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