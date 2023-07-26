人民网北京7月26日 （记者孙博洋）记者从市场监管总局了解到，24日至25日，全国市场监管部门负责同志座谈会在京召开。会议指出，要加大力度推进全国统一大市场建设。

会议指出，要深刻把握新形势下的新任务新要求，主动思考、谋事在先，敢于担当、扛起责任，为推动经济实现质的有效提升和量的合理增长贡献更大力量。

会议强调，推动经济运行恢复向好正处于关键期，要求市场监管部门要妥善处理激发经营主体活力和维护市场秩序之间的关系；同时要加大力度推进全国统一大市场建设；当前，加快建设以实体经济为支撑的现代化产业体系，要着力强化质量基础设施的保障作用；针对疫后经济快速恢复中部分经营主体安全管理跟不上，要采取有力措施防范化解市场监管领域各类安全风险；面对新媒体快速发展带来民生问题燃点降低，要着重提高舆情应急处置能力；为回应人民群众对市场监管执法队伍提高素质水平的期望越来越高，要以优良行风践行监管为民理念。

为确保完成全年目标任务，会议提出：一是完善贯彻落实党中央决策部署的工作机制，健全责任链条，强化督办落实，定期检查通报，强化跟踪问效，严肃监督问责，确保党中央每项决策部署全程无缝落地见效。

二是牢固确立监管规范和促进发展并重的指导方针，完善促进平台经济健康发展的常态化监管机制，健全推动个体工商户有序发展的引导支持政策，加强常态化沟通交流，优化保障各类经营主体规范发展的监管执法方式，强化服务外经外贸开放发展的技术性贸易措施，创新支持地方产业高质量发展的局地合作举措。

三是当好加快推进全国统一大市场建设的维护者，夯实各类经营主体平等参与市场竞争的制度规则基础，强化市场监管标准化规范化数字化建设，加大对不当市场竞争和市场干预行为的监管执法力度。

四是着力提升质量基础设施建设和服务水平，加强适配现代化经济体系的质量技术能力建设，推进旨在降低制度性交易成本的质量管理改革创新，提升面向广大经营主体的质量综合服务效能。

五是坚决扛起市场监管领域安全责任，全面推动食品安全“两个责任”落细落小落实，严格落实药品安全分级监管要求和全链条监管责任，督促工业产品生产、销售单位和特种设备生产、使用单位按照“两个规定”要求落实主体责任。

六是妥善应对市场监管领域突发舆情事件，坚持快报事实、慎报原因的处置原则，亮出果断处置、举一反三的鲜明态度，加强处置突发舆情事件的应急能力培训，建立完善分级响应、上下联动的应对机制。

七是推动行风建设排查治理工作取得实效，实现各环节、各领域、各层级大排查全面覆盖、大整治走深走实、大提升见诸成效。

(责编：罗知之、吕骞)

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