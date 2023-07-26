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科技赋能 路空协同推动智慧交通高质量发展

2023年07月26日18:13 | 来源：人民网
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人民网北京7月26日电（记者乔雪峰）近日，在浙江嘉兴新“地标”——马家浜遗址广场上，一辆飞行汽车徐徐升起，吸引了众人的目光。如今，乘坐飞行汽车领略交通魅力，感受“交通+”和文、交、农、旅融合协同创新的力量成为时尚。

近年来，路空协同立体交通成为我国逐渐兴起一种新的交通运输方式，路空协同立体交通的发展，对于我国综合立体交通体系建设具有积极意义。

“路空协同作为智慧交通的重要组成部分，符合国家未来发展趋势，符合产业发展趋势。”近日，第十三届全国人大常委会委员、交通运输部原副部长、中国公路学会理事长翁孟勇在路空协同“文-交-农-旅”一体化先导应用项目启动会上表示，未来路空协同发展可以归结为两个方面：一个是技术推动，另一个是需求牵引，有了这两者的结合，产业才能落地、发展。

交通运输部科学研究院副院长陈济丁表示，今后，交通运输部科学研究院将继续发挥科研协同和科技支撑作用，一如既往地发挥“路空一体”专班工作机制的引领效应，为南湖交科院实现“强研、引智、孵企、兴产”的发展目标提供强力支撑，携手打造“南湖模式”。

清华大学车辆与运载学院教授、中国交通运输协会路空协同立体交通分会副会长、南湖交科院首席科学家张扬军畅谈了飞行汽车与未来交通，在他看来，低空智能交通逐渐开启，三维立体交通未来可期，飞行汽车的发展使得低空这片待开发“富矿”成新经济层，低空数字道路建设和智能运输形成风口，飞行汽车将成为数字经济科技革命和产业变革的引领者。

交通运输部管理干部学院教授、南湖交科院副院长张柱庭深度解析了综合交通法规体系与“路空一体”法规制度的研究，他提出，通过此次路空协同“文-交-农-旅”一体化先导应用项目，将为起草《农村公路条例》、修订《道路运输管理条例》提供新的启示，特别是在文化、农业、旅游的法规中，能融入交通要素的立法需求。

国家邮政局政策法规司巡视员靳兵指出，邮政快递是一个靠科技创新、靠智能数字化装备快速应用崛起的行业，也是今后促进高质量发展的一个核心动力。国家邮政局下一步将会主动融入到交通体系，加强与中央部委地方政府的互动交流，促进政策法规标准规划的有机衔接等。

交通运输部科学研究院环境中心旅游交通研究室主任顾晓锋表示，深化部际协作，成立国家级旅游公路（国家风景道）建设协调机构，编制并发布“国家级旅游公路（国家风景道）建设行动方案”等指导性文件，实施提升、改造试点示范工程。

中国旅游研究院副研究员黄璜则提出，交旅融合重点领域分别为：交通遗产资源与文化旅游资源融合发展、交通网络与旅游线路融合发展、交通设施与旅游设施融合发展、交通服务与旅游服务融合发展。

(责编：罗知之、吕骞)
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