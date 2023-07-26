人民网北京7月26日电 （记者乔雪峰）7月25日15时48分，中国国际航空股份有限公司（以下简称国航）CA9661次航班平稳降落在和田昆冈机场，顺利完成北京首都——和田直航航线首航。据了解，国航北京首都——和田——北京首都航线，航班号为CA9661/2，每周五班。

和田是古丝绸之路上的重镇，在发展旅游业、促进人文交流上具有得天独厚的地缘优势和区位优势。国航相关负责人表示，国航北京——和田直飞航线的开通，是国航着力构建新疆空中运输大通道、积极助力新疆高质量发展和民族大团结的生动体现。北京——和田直航航线开通后，更加便利两地群众往返，为北京、和田两地的经济文化交流搭建了更为快捷的空中桥梁。

据介绍，近年来，国航响应“一带一路”倡议，高质量保障“丝绸之路经济带”建设，在新疆航空市场的运力投入稳步提升。2023年夏秋季，国航运行新疆相关航线33条，班次量为492班次/周，从北京、成都、杭州、天津、广州、武汉、上海、重庆8个基地连接乌鲁木齐、和田、阿克苏、哈密、石河子、喀什、库尔勒、克拉玛依、伊宁、库车、图木舒克11个疆内通航点。除北上广成渝等国内重点城市直飞自治区首府乌鲁木齐和喀什、和田、阿克苏等疆内城市外，国航还经营着北京首都-兰州-阿克苏、杭州-兰州-库尔勒、武汉-兰州-库尔勒、上海浦东-西宁-乌鲁木齐等串飞航线。

(责编：罗知之、吕骞)

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