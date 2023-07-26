高丹

日前，国家发展改革委、工业和信息化部等七部委联合印发《关于促进电子产品消费的若干措施》，以下简称《措施》。《措施》紧贴新一代科技产业变革趋势，在加快电子产品升级方面分别从推进技术应用融和、更贴近应用场景以及解决特定人群使用障碍三方面提出了相关措施。通过三方面措施满足群众不断提升的高质量消费需求，提振电子产品消费，助力推动供给侧结构性改革，加快推动经济内循环。

一、加快推进消费电子产品升级意义重大

加快推进电子产品升级换代，是深入挖掘国内市场消费潜力的必然要求。电子产品产业链长，相关产业规模可达数万亿级，是激发消费活力、加快产品流通，从而提振经济发展的重要力量。与此同时，电子产品“产供销回”体系将催生根植于各级行政区划的直营店、体验店、服务网点和回收站点，有利于电子产品企业下沉渠道建设，丰富高品质电子产品供应。

加快推进电子产品升级换代，是提升人民群众高品质生活水平的必然选择。近年来，伴随着信息技术的不断发展，电子产品的技术品质、应用场景、延伸服务等持续优化升级，为人民群众提供了便捷舒适生活的同时，也使得低碳化、数字化、个性化的消费观念逐渐被消费者群体接受。智能、绿色、互联、时尚的电子产品不断涌现，将继续提升人民群众的生活品质，推动新一轮科技革命和产业变革的成果普惠共享。

加快推进电子产品升级换代，是高质量发展“银发经济”新业态的必然要求。电子产品升级，功能将更为智能便捷，有利于满足老年人物质和精神生活需求，也能培育低门槛、无障碍、高安全的新业态：一方面，具有复杂对话理解、方言语音识别、不良信息拦截和隐私保护等功能的电子产品，将较好满足农村老年用户的使用需求，有利于更好地融入社会，提升其获得感；另一方面，多类型多数量用户群体的加入，也将为电子产品升级和高质量发展提供更全面的数据资源，为厂商提供依据，打造更贴合用户需求的“爆款”产品。

二、“直面变革和需求”精准施策，加快推进电子产品升级

一是面对“技术在应用端的不断落地”提出加快促进电子产品创新，推动新技术融合应用。积极应用人工智能（AI）、虚拟现实、超高清视频等技术创新成果，瞄准产品智能化、交互便利化、功能融合化等发展目标，推动电子产品供给端技术创新和产业升级。AI方面，鼓励电子产品厂商依托多模态交互、语义理解及意图识别等AI大模型技术，构建起电子产品超脑系统，实现感知、理解、学习功能，在生活百科知识，学习教育辅助，影音娱乐扩展、家庭健康建议、智慧办公辅助等领域提供更智能的功能服务；虚拟现实方面，积极推动多自由度交互、大视场角、毫秒级延迟的VR/AR/MR设备的普及，优化智能家居设备的音视频功能，同时通过连接家庭机器人、媒体设备和云端服务，让虚拟现实设备成为智能家居设备的控制中心，在传统视觉、听觉等电子产品体验的基础上，增加沉浸式体验；超高清视频方面，进一步推广显示亮度高、可视角度大、使用寿命长、响应时间短、功耗低、模块化的超高清设备的普及。

二是面对“场景消费群体多样化个性化的需求”提出打造电子产品消费新场景，精准满足不同需求场景的要求。电子产品高端、个性、智能、便捷等品质化发展态势显著，在需求层面创新丰富多样的使用场景的同时，也为供给端的敏捷生产、灵活定制等智能制造提供了动力。需求层面，积极顺应对电子产品需求从单纯的功能向美观、便捷、便利、智能等方向转变的趋势，鼓励推出定制化享受型电子产品，支持电子产品成为追求幸福生活的重要工具；充分挖掘区域化电子产品需求差异，比如在梅雨季节的南方地区，重点推出拥有除菌和干衣功能的干衣机等；积极拓展电子产品的智能性和互联性，提供更全面、更个性化的家电体验，如冰箱提供具备食材保鲜能力、杀菌除菌等人性化功能供选择，空气净化器具备在空气质量下降时自动开启等智能化服务等。供给层面，鼓励互联网平台以及家具家居企业做大电子产品定制化业务，与电子产品企业携手推进定制产品发展：互联网平台通过大数据和消费者反馈为基础的C2M反向定制产品，针对行业及用户画像进行分析，以用户为核心，打造真正切入用户需求痛点，赋能具备柔性生产能力和模块化产品能力的生产端，从而为电子产品厂商提供渠道、供应链、用户、物流等全方位助力，也可给予品牌核心资源推动、曝光，给予消费者不断升级的优惠力度、售后服务。

三是面对“特定人群的使用问题”提出着力消除电子产品使用障碍，进一步拓展老年人及农村市场。我国人口老龄化进程加快催生了新的消费市场，我国老年人口规模巨大、分布广泛，正成为越来越重要的消费群体，因此积极发展“银发经济”、丰富适老化电子产品的供给，不仅为电子产品发展提供巨大动力，也能够加快农村渠道下沉，挖掘农村市场潜力。伴随着语音识别等AI技术的不断发展，通过加大在科研领域对方言、特定口音的语音识别技术投入，优化“声控+语义识别”功能方法，可以进一步便利使用方式，降低使用门槛。在落实好互联网应用适老化及无障碍改造专项行动方案有关举措方面，可提升电子产品操作界面的集成度，精简功能按键数量，实现复杂操作“一键化”功能，研发具备大字体、大图标和界面简单等基本特点的应用APP，减少操作步骤和付费广告。同时要确保装机量较大的软件及时推出适老化版本。另外未来也可以在标准方面和使用方面进一步开展工作。如完善电子产品适老化标准体系，针对不同年龄段的老年人群细化技术标准，制定产品评价、评测标准，规范企业对老年人数据收集、存储和归集行为，加强老年人信息安全和隐私保护；习惯方面，积极推进智能辅具、养老照护等智能化电子产品在全国智慧健康养老示范社区等相关场所的推广应用，引导电子产品厂商、互联网企业、电信运营商等推出便于老年人使用的电子产品手册和视频，规范移动互联网应用信息采集途径，打击和预防网络电信诈骗。（作者系工信部赛迪研究院高级分析师、赛迪顾问业务总监）

(责编：罗知之、吕骞)

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