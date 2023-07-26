王强

日前，国家发展改革委等七部委联合出台《关于促进电子产品消费的若干措施》，对未来一段时间的电子产品消费提质升级做出了系统部署。特别是，对于近期电子产品消费恢复乏力的痛点、堵点，以新思路、新举措，提出了分类施策的一系列具体举措。

在新思路方面，做到双管齐下，推动电子产品升级换代。

一是从供给侧推动的视角，超越了传统电子产品促消费局限于家电产品、家居产品的范畴，将电子产品的消费扩展到全品类和全链条。全品类是本次促进措施从传统家电扩展到了消费类电子产品（Consumer Electronic），既包括所有家居式、便携式、可穿戴、可社交的电子产品，也包括智能互联互通消费电子产品，例如智能手机、智能家居、智能安防、智能车载电子产品等。

全链条是要围绕电子产品消费的全产业链条，来促进电子产品的消费提质升级。涵括了设计、研发、生产、制造、供应链、分销、售后等环节的协调与创新。以研发设计为例，新一代消费者偏好于所谓“颜值即正义”“手感热潮”，愿意为新颖、独特的设计和体验买单。基于此，对于与消费者生活、工作、娱乐息息相关，实现消费者自由选择、使用和享用，聚焦产品色彩、材质、表面工艺处理的研发设计创新，是捕获消费者青睐和提质升级的重点之一。不同于仅仅注重外观造型的传统产品设计，以小米、华为等为代表的一批智能手机厂商转变设计思维，通过新材料的运用，充分发挥各种材料的特性，在打破设计的局限性之后设计出令市场和消费者耳目一新的产品。简单素雅的色系运用，既统一了产品调性，又凸显了新型消费者脱离繁杂、返璞归真的心理需要，从而引起了强烈的心理共鸣和消费热情。在工艺处理上，消费者日益挑剔，对产品的表面、边缘甚至连接缝等都会上升到判定产品格调的参照系，这也呼唤着加工和制造精度上的进步。无论是“封孔前氧化+金属盐”法对铝材质物件的色系改造，还是“蓝宝石循环冷却加工法”和“防爆膜”工艺，都找到了新的增长点，也为消费者提供了更丰富的可选择性。

《措施》立足我国作为一个人口和文化大国的现实，多元化的需求结构将是未来的主流，社会的整体意识形态、消费趋势和心理需求已经发生重大变化，通过创造出具有鲜明的自身格调、符合国内市场体验需求并能为国际市场所接受的产品，必将是消费提质升级的核心推动力量。

二是从需求侧推动的视角，强调了打造消费的新场景，激发新的消费客群，来有效拉动电子产品的消费。随着5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品的融合，加速了产品更新换代，催生了新的产品形态。越来越多的大众消费决策正随着消费者对产品功能的清晰认知而渐趋理性，产品购买驱动因素已从“功能为主”转向“场景为王”。未来以生活场景为驱动的内容和产品会更被消费者认可，消费者的搜索行为也变得越来越有场景化的趋势。根据天猫2023年消费电子行业消费趋势报告显示，家有桃花源、电竞氛围组、拾荒式换新、治愈系慢生活、数码潮穿搭、智能云陪伴、游牧式工作、补偿式远行、饮食自愈力等是9大新消费趋势。以“小米之家”为例，其产品展示、科技体验、增值服务、商品销售、社交互动等，用10余大类200多种SKU组合（小米生态链的产品）覆盖消费者个人和家庭生活环境，以及办公、出行、游玩等场景，既把一个低频单一的旗舰电子产品消费场景变成了一个高频消费场景，又是满足消费者智能物联、消费升级、极客酷玩等需求的智能科技产品平台。

新客群是我国消费类电子产品的购买增量，主要来自三大重点客群。年轻客群，其中95后占比超过30%，Z世代逐步成为消费电子产品的消费主力。下沉市场客群，关键品类在四线及以下城市增速，优于1-2线城市约3-4个百分点。女性客群，有研究报告显示，消费类电子产品的女性消费者占比接近六成，高于男性消费者。其中，关键消费品类中，剔除数码3C产品后，预计女性消费者占比则接近七成。

通过场景创新，小米、盒马鲜生、亚马逊等通过线上渠道，跨空间不限时的以丰富的数字化展现形式与运营手段向目标人群投送商品信息（特点、性能、品牌、价格、数据）。星巴克烘焙工坊、Warby Parker眼镜店、Sonia Rykiel时装各自通过实体门店，可接触、感受的商品/场景/服务，为消费者传递关于商品、品牌以及消费理念等主张，对感知需求（视觉、味觉、触觉、听觉、嗅觉）进行了全新演绎。围绕用户体验演变，基础设施、产品、技术和数据应用等的推广，智慧化、个性化的细分需求将能被更好满足。有数据显示，空气炸锅、西式果汁机、电烤箱、电火锅等新兴厨房小电，在社交媒体及线下口碑传播下实现多品类快速爆量，整体市场规模增速保持在20%以上。本次《措施》，将主要鼓励对诸如智慧、智能、定制等多种类型的场景创新。

在新举措方面，《措施》强调支持电子产品下乡、电子产品回收渠道、优化电子产品消费环境等方面。支持电子产品下乡将主要针对下沉市场客群这一新增潜力人群，鼓励企业探索适宜产品和探索适宜模式，鼓励各地做好乡村电子消费品市场的配套体系建设。电子产品回收渠道鼓励从绿色、低碳和可持续的角度，开展电子产品消费的支持工作。

优化电子产品消费环境，则兼顾了供给侧和需求侧。在供给侧着力促进智能产品之间的标准的打通，提升互联互通的效率和水平，以及隐私保护标准体系建设等。在需求侧，着力破除不同消费人群之间的鸿沟，例如对老年消费群体，鼓励结合无障碍改造专项行动，做好适老化版本的产品改造和升级，解决消费的习惯迁移和后顾之忧。通过技术创新、制度创新等，降低老年人电子产品的使用障碍，提升覆盖面和便利度，最终推动电子产品升级换代。

尽管当前电子产品领域存在产品换代乏力，消费不均衡，安全消费存在隐患等诸多问题，但是在《措施》指引下，引导企业自主技术创新、模式创新，做好配套的制度变革，必将迎来消费类电子产品消费提质升级的新春天。（作者系中国人民大学商学院副教授）

(责编：罗知之、吕骞)

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