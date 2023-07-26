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国家已下达2023年度以工代赈中央投资109亿元

2023年07月26日19:21 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月26日电（陈炜伟、陈书逸）国家发展改革委26日发布消息说，截至目前，国家发展改革委已联合财政部共下达2023年度以工代赈中央投资109亿元，带动地方各类资金27亿元，支持地方实施以工代赈项目2710个。

　　国家发展改革委有关负责人介绍，项目实施后，将发放劳务报酬超过30亿元，吸纳带动项目地农村群众30万人实现就地就近就业。下一步，国家发展改革委将督促指导地方加快以工代赈项目开工进度，抓实抓牢群众务工组织和劳务报酬发放等关键环节，联合相关部门同步在重点工程项目和农业农村基础设施建设领域大力推广以工代赈方式，充分发挥以工代赈稳就业、保民生、促消费的作用。

(责编：胡永秋、白宇)
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