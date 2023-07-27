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我国工业生产稳步恢复 企业盈利逐月改善

2023年07月27日09:41 | 来源：人民网
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人民网北京7月27日电 （记者杨曦）国家统计局27日发布数据显示，1—6月份，全国规模以上工业企业实现利润总额33884.6亿元，同比下降16.8%，降幅比1—5月份收窄2.0个百分点。

图片来源：国家统计局官网

图片来源：国家统计局官网

国家统计局工业司统计师孙晓表示，今年以来，随着推动经济持续回升向好各项政策措施落地显效，工业生产稳步恢复，企业盈利逐月改善，工业企业效益状况呈现以下主要特点：

工业企业利润稳步恢复。6月份，全国规模以上工业企业利润同比下降8.3%，降幅较5月份收窄4.3个百分点。分季度看，二季度规上工业企业利润下降12.7%，降幅较一季度收窄8.7个百分点。上半年，规上工业企业利润同比下降16.8%，降幅较1—5月份、一季度分别收窄2.0、4.6个百分点，累计利润降幅自年初以来逐月收窄，工业企业利润稳步恢复。

七成以上行业盈利较一季度改善，制造业盈利改善明显。上半年，在41个工业大类行业中，有30个行业利润同比增速较一季度加快，或降幅收窄、由降转增，占比超七成。制造业带动工业企业利润改善作用较强。上半年，制造业利润降幅较一季度收窄9.4个百分点，带动规上工业利润降幅较一季度收窄7.4个百分点。

装备制造业累计利润增速由负转正。今年以来，高端装备制造产业培育壮大，绿色低碳产业发展势头强劲。上半年，装备制造业利润同比增长3.1%，实现由降转增，增速较一季度大幅回升20.8个百分点。装备制造业利润占规上工业的比重为34.3%，较一季度和上年同期分别提高6.8和6.7个百分点。分行业看，光伏设备、锂离子电池、新能源汽车、高铁车组等新产品生产快速增长，带动电气机械、汽车、铁路船舶航空航天运输设备行业利润分别增长29.1%、10.1%、35.3%；通用设备行业受产业链发展带动，利润增长17.9%。

消费品制造业利润加快回升。随着扩大内需政策措施发力显效，市场需求逐步释放，多数消费品制造行业利润改善。上半年，在13个主要消费品制造行业中，有10个行业利润同比降幅较一季度收窄或由降转增，占76.9%。6月份，消费品行业利润加快回升，有10个行业当月利润同比增长，较5月份增加5个，其中皮革制鞋行业利润同比增长1.07倍，化纤行业利润增长21.2%，家具、纺织服装、文教工美、医药行业利润分别增长7%—14%。

电气水行业利润持续增长。上半年，电力、热力、燃气及水生产和供应业利润同比增长34.1%，今年以来持续快速增长。其中，电力行业受国民经济持续恢复、迎峰度夏电力保供、可再生能源发电快速发展等因素带动，发电量持续增长，行业利润同比增长46.5%。

不同类型企业利润均有改善，小型、私营、外资企业改善明显。上半年，规模以上工业企业中，大型、中型、小型企业利润同比降幅较一季度分别收窄4.1、4.9和5.6个百分点，其中6月份小型企业利润同比由降转增。私营、外商及港澳台商投资企业利润降幅较一季度分别收窄9.5和12.1个百分点。

企业单位成本边际改善，利润率环比回升。随着上游矿产品价格持续下行，工业企业原料成本压力有所缓解，助推企业单位成本边际改善。6月份，规上工业企业每百元营业收入中的成本较5月份减少0.83元；营业收入利润率为6.44%，较5月份提高0.27个百分点。

"总体看，工业企业利润延续恢复态势。下阶段，要坚决贯彻党中央、国务院决策部署，科学精准实施宏观政策，着力扩大有效需求，提高产销衔接水平，激发经营主体活力，培育壮大发展新动能，推动工业经济高质量发展。"孙晓说。

(责编：杨曦、吕骞)
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