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畅行欧亚大陆的“钢铁驼队”，你见过吗？

2023年07月27日15:05 | 来源：人民网
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作业人员在和吊机司机核对集装箱，进行装车作业。人民网 皇甫万里摄
作业人员在和吊机司机核对集装箱，进行装车作业。人民网 皇甫万里摄
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人民网上海7月27日电 （李楠楠、唐小丽、皇甫万里、万能）正值三伏天气，酷热难耐。铁路上海货运中心闵行站货场内，车辆川流不息，巨大的龙门吊来回移动，在工作人员的指挥下，将一组组集装箱准确吊装至车板之上。很快，它们将由班列运载着发往欧亚各国。

古有“丝绸之路”驼铃阵阵，今有中欧班列“钢铁驼队”。据介绍，自2021年9月28日首列“中欧班列-上海号”开行以来，截至2023年6月底，开行总量已达到117列，装载集装箱11786标箱，货值约37.0亿元人民币。

据悉，“中欧班列-上海号”开行至今，运载的货品从初期的服装鞋帽、玻璃器皿、汽车配件等商品逐步转向光伏组件、液晶平板、摩托车、电梯等高附加值商品。完成了中欧线、中俄线、中亚线三大中欧班列主要线路的全覆盖，境内西通道、东通道、中通道三大中欧班列主要通道全打通，联通欧亚9个国家的50余个城市和站点，并通过这些站点辐射欧亚其他国家。

如今，“中欧班列-上海号”已成为上海进出口货品的重要运输途径之一，为推进“一带一路”合作建设和巩固上海作为“一带一路”桥头堡的地位起到积极作用。

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