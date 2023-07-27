100天后，在国家会展中心（上海），备受全球展客商期待的第六届中国国际进口博览会将再次如约而至。这一次，将是新冠疫情后进博会首次全面恢复线下办展。

7月27日在国家会展中心（上海）办公楼内拍摄的第六届进博会开幕倒计时牌。新华社记者 刘颖 摄

开放育新机、开放助发展、开放促改革，作为世界上首个以进口为主题的国家级博览会，进博会为全球国家和企业分享中国机遇打造了一条“开放快车道”。

开放育新机，进博会疫情后首次全面恢复线下办展

今年11月，第六届进博会即将全面恢复线下办展。

作为全球贸易发展史上的创举，首届进博会2018年11月在上海启幕。在开幕式上，中国向世界庄严承诺，“中国国际进口博览会不仅要年年办下去，而且要办出水平、办出成效、越办越好。”

前五届进博会，累计进场观众近330万人次，131个国家和国际组织参加国家综合展，企业商业展参展商15800余家次，首发新产品、新技术和新服务近2000项，累计意向成交额近3500亿美元。

这是2022年10月24日拍摄的国家会展中心（上海）南广场。新华社记者 方喆 摄

进博会已成为中国构建新发展格局的窗口、推动高水平开放的平台、全球共享的国际公共产品。

据中国国际进口博览局副局长孙成海介绍，截至目前，超过50个国家已确认参展。企业商业展签约展览面积已超过36万平方米，达到预期目标。

大到近200吨重的“金牛座”龙门铣，小到与硬币相当的心脏起搏器，进博会已成为全球新品的舞台。

瞄准各类“未来赛道”，设立创新孵化、人工智能等专区，第六届进博会不断优化展区专区设置。孙成海说，今年还将有大量“黑科技”“绿科技”亮相。

与此同时，作为进博会重要部分的第六届虹桥国际经济论坛，将以“携手促发展 开放赢未来”为主题，举办主论坛、“投资中国年”峰会和若干场分论坛。

“我们将继续发布《世界开放报告2023》和最新世界开放指数，为推动世界共同开放、支持世界经济复苏贡献智慧。”孙成海说。

开放助发展，“进博纽带”释放超强磁力

国家会展中心（上海）一街之隔的绿地全球商品贸易港内，巴基斯坦展商哈比正在擦拭即将亮相第六届进博会的新品骆驼皮灯。

“在第四届进博会上，我们带来的盐灯成为爆款商品。”哈比说，骆驼皮灯是巴基斯坦传承千年的文化遗产，曾经家家户户都用，现在却慢慢在消失，他们正定制一批带有中国特色和元素的骆驼皮灯，希望可以通过进博会，把这项快要失传的手工技艺“救”回来。

“我们即将成为进博会的‘六年级生’”“我们已经签约未来三年进博会”……“进博纽带”串联起全球展客商，在展品变商品的同时，更让参展商变投资商。

不少全球企业成为进博会的“回头客”。截至目前，第六届进博会有约200家企业连续6年签约参展，还有近20家世界500强和行业龙头企业，以及500多家中小企业首次签约参展。

7月26日，第六届进博会倒计时100天暨第七届签约仪式在国家会展中心（上海）举行。新华社记者 辛梦晨 摄

日本知名消费品牌无印良品今年将首次参加进博会。无印良品中国总经理清水智说，希望借助“进博首秀”，向外界展示企业扎根中国市场的决心。

绿地全球商品贸易港集团总经理薛迎杰介绍，今年以来企业携28个国家和地区的海外客商，成功推动近200款进博会同款商品进入浙江、山东、河北等地，实现“进博溢出效应”再放大。

今年上半年，中国新设外商投资企业2.4万家，增长35.7%。透过进博会的窗口，更多企业与中国续写更长久的约定，深度嵌入中国的产业链乃至创新链。

一周前，“进博老友”美敦力与浦东新区签约，正式启动美敦力中国二期风险基金。“中国不仅是我们的市场、制造基地，也是全球重要的医疗科技创新策源地，我们对中国经济充满信心。”美敦力董事长兼首席执行官杰夫·马萨说。

开放促改革，“进博支点”撬动新发展格局

第六届进博会国家综合展的中国馆里，将设立“自贸试验区建设十周年成就展”，全面展示自贸试验区的探索实践和建设成就。

以进博会为支点，中国高水平对外开放持续深入。前五届进博会开幕式上宣布的多项重大开放举措，有力推动高水平开放取得新进展，充分彰显中国建设开放型世界经济的信心和决心。

孙成海说，作为推动高水平开放的平台，进博会上发布的一条条措施“真刀实枪”，国家有关部委实施的相关政策，包括展客商入境便利、展品留购税收优惠、知识产权保护等，优化了国内营商环境。

浦东碧云美术馆内，一场特别的文物艺术品公益展正在举办，黄宾虹、齐白石、张大千、草间弥生等中外艺术家的28件精品之作吸引公众慕名而来，这些作品还有另一个身份——第四届和第五届进博会免税进境销售的文物艺术品。

受益于政策利好，前两届进博会共成交78件文物艺术品，成交总额达12.5亿元。

空中俯瞰第六届进博会举办地——国家会展中心（上海）（无人机照片，2021年11月2日摄）。新华社发

上海自贸区国际文化投资发展有限公司总经理谭翼说，第五届进博会前，一件大型雕塑作品在开幕前夜才到机场，通过进博会的绿色通道快速完成入库、审批、运输、组装等程序。今年，公司招募了10家新展商，其中包括画廊业态。

“法治是最好的营商环境。”上海市政府副秘书长、进博会城市服务保障领导小组办公室主任章雄介绍，2022年出台的《上海市服务办好中国国际进口博览会条例》为进博会越办越好提供了有力的法治保障，在此基础上，进博会城市服务保障领导小组今年专设法律服务保障组，为展客商提供不间断的专业法律服务，并提供“全链条”的知识产权保护，推动新产品、新技术、新服务在进博会首发、首展。

在继续沿用通关便利、市场准入等19项支持政策的基础上，今年海关总署新增1项支持举措：在评估确认风险可控的前提下，允许无动植物疫情流行国家（地区）未获检疫准入的动植物产品、食品，经特许审批后入境参展。“这项措施将有助于更大范围、更多品类的展品参展。”上海海关副关长叶建说。

上半年我国经济同比增长5.5%，恢复速度在全球主要经济体中处于领先地位。

二季度以来，包括联合国、世界银行等多家国际组织和机构纷纷调高今年中国经济增长预期，显示出对中国发展前景的信心。不久前结束的第十四届夏季达沃斯论坛，传递出自信有力的中国声音——全年有望实现5%左右的预期增长目标。

“‘一展惠全球’，中国正为世界提供更多、更丰富的国际公共产品。”对外经济贸易大学中国世界贸易组织研究院院长屠新泉说，年年如约而至，中国举办进博会传递了坚持对外开放、继续支持经济全球化的信号，也展现了负责任的大国形象，中国经济态势稳，为世界经济注入更多确定性。

文字记者：周蕊

视频记者：孙青、陈杰、周蕊

海报设计：孙瑶

编辑：金小茜、陈海通、郑雅宁、程昊、郭洁宇

统筹：周咏缗、郜新鑫

(责编：袁勃、卫嘉)

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